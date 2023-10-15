Sonbahar'ın gözdesi! Bu karışımı içen şifa buluyor...

Eskişehir’de mevsim geçişinde artan grip vakalarının ardından vitamin depolamak isteyen vatandaşlar 'sifon limonata', portakal ve nar suyuna ilgi gösteriyor. Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla grip olan vatandaşların sayısı arttı. Vatandaşlar, bir salgın gibi hemen hemen herkeste başlayan hastalık şikayetleri sonrasında vitamin depolamak ve bağışıklık kazanmak için adeta sifon limonata tezgahlarının yolunu tuttu.

İHA Giriş Tarihi: 15.10.2023 12:38 PAYLAŞ ABONE OL

Eskişehir'e özgü sifon limonatanın yanı sıra, gribe bire bir olan portakal ve yeniden satışa sunulan nar suyunu bolca tüketen vatandaşlar, taze sıkılmış meyve sularını tületerek, hastalıktan korunmaya çalıştıklarını söyledi. Eskişehir'de sifon limonata satışı yapan Yusuf Satır, mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden satışa sunulan nar suyunun çok faydalı olduğunu, vatandaşların çok sık tükettiğini ifade etti.





"NAR SUYU BENİM İÇİN EN BÜYÜK ŞİFA KAYNAKLARINDAN BİRİ"

Eskişehir'in meşhur lezzetlerinden olan sifon limonata ve portakal suyunun her dönemde faydalı bir içecek olarak ön plana çıktığını belirten Yusuf Satır, özellikle kış döneminde gribe karşı bir önlem olarak tercih edildiğini söyledi.