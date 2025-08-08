Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Sorduğunuz her soruya dikkat! Yapay zekanın korku filmini aratmayan o gerçeği...

ChatGPT gibi yapay zeka platformları kısa sürede hayatımızın bir parçası haline geldi. En ufak soruları bile ona soruyor, hatta sağlığımız için yardım alıyoruz. Peki ne kadar güvenli dersiniz? Yapılan son çalışmaların verileri oldukça korkutucu. Kişileri tehlikeli alanlara nasıl sürüklediğine dair önemli sonuçlar elde edildi. Bundan sonra yapay zekaya soru sorarken çok daha dikkatli olacaksınız! İşte korkutan detaylar...

Yapılan araştırmada, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin, çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri hatta intihar mektubu yazımı gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edildi.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nce (CCDH) yapılan araştırma kapsamında kendilerini 13 yaşındaki çocuklar gibi tanıtan uzmanlar, ChatGPT ile saatlerce sohbet etti. Araştırmada 60 soruya karşılık 1200'ün üzerinde yanıt incelendi, bu cevapların yüzde 53'ünün tehlikeli içerik taşıdığı belirlendi.