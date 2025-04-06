Sosyal çevreniz sağlığınızı belirliyor olabilir! Bu sorularla ruh halinizi test edin...

GÜN BOYU PAYLAŞTIĞINIZ KELİMELER NE KADAR ANLAMLI?

7 Bir arkadaşım ile anlamlı bir yüz yüze görüşme yapmayalı uzun süre oldu.

Bu benim.

Bu ben değilim.

8 Gün boyu çevremdekilerle sık sık şakalaşırım.

Bu benim.

Bu ben değilim.

9 Sevdiklerime sevgimi ifade etmeye özen gösteririm. Aileme onları sevdiğimi söylerim ya da iş arkadaşlarıma samimi iltifatlarda bulunurum.

Bu benim.

Bu ben değilim.

YABANCILARLA NE SIKLIKLA ETKİLEŞİM KURUYORSUNUZ?

10 Bir yabancıyla en son ne zaman konuştuğumu hatırlamıyorum.

Bu benim.

Bu ben değilim.

11 Market gibi yerlerde insanlarla sohbet etmekten rahatsızlık duymam.

Bu benim.

Bu ben değilim.

12 Yeni birileriyle tanışmak benim için stres demek. Bu yüzden çoğu zaman bundan pek hoşlanmam.

Bu benim.

Bu ben değilim.