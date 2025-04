Sosyal çevreniz sağlığınızı belirliyor olabilir! Bu sorularla ruh halinizi test edin...

5 TEMEL KAVRAM ÇOK ÖNEMLİ

The Social Biome isimli kitabın da yazarı olan araştırmacılara göre kaliteli bir sosyal hayat, mutluluk için çok önemli. Uzmanlar, sosyal biyom seviyenizi bildiğiniz takdirde de ilişkilerinizi daha sağlıklı yönetebileceğinizi savunuyor.

ABD'nin dünyaca ünlü basın kuruluşu New York Times için hazırladıkları aşağıdaki test de size sosyal biyomunuzu değerlendirme imkanı verecek. Araştırmacılar sosyal biyom kavramlarını 5 temel üzerine oturtuyor.

❚Farklı sosyal etkileşimler:

Anketteki ilk üç soru bununla ilgili.

❚Anlamlı sohbetler:

Dört ve altıncı sorularla bağlantılı.

❚Yabancılarla iletişim:

Yedi ve dokuzuncu soruları kapsıyor.

❚ Sosyalliği bilinçli seçmek:

10 ve 12 sorular.

❚ Yenileyici yalnızlık: On üç ve sonrası bununla ilgili.