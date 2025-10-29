Sosyal medyada viral oldu! Şefleri kıskandıracak tavuk göğsü tarifi: "Tek malzemeyle sulu sulu olacak..."

Keto Recipes isimli bir TikTok hesabında paylaşılan videoda, tavuk göğsünü "şimdiye kadar yediğiniz en sulu" hâle getiren bir yöntem gösterildi. Videoda, tavuk önce sevilen baharatlarla ve yoğurt-limon karışımıyla marine ediliyor. Ancak işin sırrı çok basit bir malemede: kabartma tozu (bikarbonat).

Videoda anlatıldığına göre, tavuk göğsüne az miktarda kabartma tozu eklemek, etin liflerini gevşetiyor ve piştiğinde daha yumuşak olmasını sağlıyor. Bu basit adım, tavuk etinin kurumasını engelliyor ve tam anlamıyla sulu bir sonuç elde ediliyor.

PİŞİRME VE DİNLENDİRME ÖNERİLERİ

Tavuğu pişirirken orta ateşte, tavanın kapağı kapalı tutuluyor. İlk üç dakika bir yüzü pişiriliyor, ardından diğer tarafına çevrilip yaklaşık yedi dakika daha pişiriliyor. Pişirme tamamlandıktan sonra, tavuğun 5 dakika kadar dinlenmesi gerekiyor. Bu adım, etin suyunun içinde kalmasını sağlıyor.

Videonun başlığı ve açıklaması, bu yöntemin her seferinde "mükemmel sulu tavuk göğsü" elde etmeyi garanti ettiğini vurguluyor. İzleyiciler, kabartma tozu kullanımını ilk başta şaşırtıcı bulsa da deneyenler sonucu övgüyle paylaşıyor. Bir kullanıcı, "Az baharatla denedim ve mükemmel oldu. Tavuk hiç bu kadar sulu olmamıştı" dedi.

SONUÇ: BASİT MALZEMELERLE PROFESYONEL LEZZET

Yoğurt, limon ve az miktarda kabartma tozu ile hazırlanan tavuk göğsü, hem pratik hem de lezzetli bir çözüm sunuyor. Bu yöntem, evde tavuk pişirirken kuru et sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Artık tavuk yemekleri her zaman sulu ve aromatik olacak.