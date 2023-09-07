Sosyal medyadaki video şoke etti! Tencere diye ne kullanıyoruz? Granit görünümlü tencere ölümcül hastalığı getiriyor!

Tencere ve tavaların üretim sürecine ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair maddeleri bizler için sıralayan Beslenme Uzmanı Ersin Özdemir, endişe verici bu durumla ilgili atmamız gereken adımlara değindi. Kolaylıkla bir kalıp gibi soyulan bu tencerelerin aslında "granit görünümlü" bir kaplamadan ibaret olduğunu anlatan Özdemir, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"AĞIR METAL TEHLİKESİ BULUNUYOR"

Özdemir; "Sosyal medyada görülen tencere görüntüleri çok şaşırtsa da, aslında günümüz mutfaklarında sıklıkla kullandığımız aletler. Beslenme uzmanı olarak bu konuda yapmak istediğim uyarı; teflon malzemeler. Bu malzeme; ağır metaller de içerebilir" diyerek teflon içeren bu ürünlerle ilgili yapılan seçimlerde dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.

PTFE bir diğer adıyla; "teflon" yüksek ısıya maruz kaldığında PFOA adı verilen bir toksik madde üretiyor. Bu madde ise; kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.