Sosyal medyadaki video şoke etti! Tencere diye ne kullanıyoruz? Granit görünümlü tencere ölümcül hastalığı getiriyor!

Tencere ve tavaların üretim sürecine ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair maddeleri bizler için sıralayan Beslenme Uzmanı Ersin Özdemir, endişe verici bu durumla ilgili atmamız gereken adımlara değindi. Kolaylıkla bir kalıp gibi soyulan bu tencerelerin aslında "granit görünümlü" bir kaplamadan ibaret olduğunu anlatan Özdemir, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
"AĞIR METAL TEHLİKESİ BULUNUYOR"
Özdemir; "Sosyal medyada görülen tencere görüntüleri çok şaşırtsa da, aslında günümüz mutfaklarında sıklıkla kullandığımız aletler. Beslenme uzmanı olarak bu konuda yapmak istediğim uyarı; teflon malzemeler. Bu malzeme; ağır metaller de içerebilir" diyerek teflon içeren bu ürünlerle ilgili yapılan seçimlerde dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.
https://www.instagram.com/p/Cw5KuMOs0mm/
PTFE bir diğer adıyla; "teflon" yüksek ısıya maruz kaldığında PFOA adı verilen bir toksik madde üretiyor. Bu madde ise; kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.
Örneğin; John Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nun yaptığı bir araştırma neticesinde, PFOA maddesi bebeklerde düşük doğum ağırlığı olduğunu ortaya konuldu. Şubat 2007'de, 300 yenidoğan bebeğin kanlarındaki PFOA ve diğer florine kimyasalların seviyesi ölçüldü. Kanında, yüksek oranda PFOA bulunan bebeklerin, doğum tartısının daha düşük, kafatası çaplarının ise daha küçük olduğu anlaşılmıştı.
"ÇİZİLMİŞ ÜRÜNLERİ KESİNLİKLE KULLANMAYIN"
Beslenme Uzmanı Ersin Özdemir; kullanım esnasında yapılması gerekenlere ve seçim yaparken doğru alternatifi bulmaya dair de ipuçları paylaştır. Özdemir; "Mutfaklarda kesinlikle çizilmiş teflon tencere ve tavaları kesinlikle kullanmayın. Granit seçimini yaparken ise; gerçekten orijinal mi olup olmadığını mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. İçerisindeki oranlarla ilgili olarak da dikkatli olunması şart" dedi.
"KAPLAMA OLAN ÜRÜNLER GRANİT DEĞİL"
Granit tencere kullanımının doğal bir seçim olduğunu ve içeriğinde PFOA - PTFE gibi zararlı kimyasallar barındırmadığını söyleyen Özdemir; aynı zamanda tıpkı videodaki gibi "granitmiş gibi sunulan" fakat aslında görünüm itibariyle yalnızca bir kaplama olan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulundu.
"SEÇİM YAPARKEN MALZEME ORANLARINA DİKKAT EDİLMELİ"
Özdemir; "Tencere seçimi yaparken; malzemelerin oranlarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Demir oranı, nikel oranı veya granit tencere tercih edilecekse yüzde kaç oranlarda hangi malzemelerin kullanıldığının bakılması gerekiyor" diyerek seçim yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu.