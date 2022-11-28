Sosyal medyayı ikiye böldü: Gören “bu nasıl anne!” diyor: “Çocuklarımın kum yemesine izin veriyorum”

10 yaşın altında dört çocuğu olan Teksas, Corpus Christi'den 29 yaşındaki Mara Doemland, çocuklarının hayatta 'kısıtlanmasını istemediğini' söylüyor. Mara Doemlend ve eşi Christopher Mareth, çocukları Emmy (dokuz), Murphy (yedi), Ripley (beş) ve Indy'nin (iki) hemen hemen her istediklerini yapmalarına ve yemelerine izin veriyorlar.
"BU ŞEKİLDE ÇOCUK YETİŞTİRMEK DAHA SAĞLIKLI"
Eleştiren kişiler, çocuklarının kum yemesini, kahve içmesini ve ayakkabısız şekilde sokağa çıkmasına izin vermelerinin zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulundular. Fakat dört çocuk annesi Mara Doemland, bu alışkanlıkların daha sağlıklı olduğunu, hatta "kuralsız" yeme stilinin çocuklarının sağlığına katkı bulunduğunu dile getiriyor.
@theamazingmara Replying to @meme0142 outside showers are the best. Look how clean he's getting #crunchymom #naturallife #crunchybaby #barefootlifestyle ♬ I Think I Like When It Rains - WILLIS
"Belirli yiyecekleri özel veya ikram olarak kategorize etmeyerek", çocuklarının "tatlı şeyleri canlarının çekmediğini" ve genellikle sebze ve meyveleri kendi başlarına seçtiklerini açıkladı. Geçenlerde SWNS'ye verdiği röportajda 'Çocuklarım için yiyecekleri kısıtlamayı kabul etmiyorum' dedi. 'Yemekle olumsuz bir ilişki kurmalarını istemiyorum açıklamasında bulundu.
"DENEMEK İSTEDİKLERİ ŞEYİ ENGELLEMİYORUM"
Tıp uzmanları 12 yaşın altındaki çocukların kafeinden uzak durmasını tavsiye etmesine rağmen, dört çocuğunun kahve içmesine de izin veriyor. Dört çocuk annesi, "Denemek isterlerse kahve içmelerine izin veriyorum ama yetişkinler gibi içmiyorlar" dedi.
Cleveland Clinic'e göre, 12 yaş ve altındaki çocuklar için hiçbir kafeinin güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. Uzmanlar, anormal kalp ritmi, kaygı, susuzluk, ishal, baş ağrıları, yüksek tansiyon, huysuzluk, huzursuzluk, nöbetler, uyku bozuklukları, titreme ve mide rahatsızlığına neden olabileceğini bildirdi.
Mara aynı zamanda olayların daha kirli tarafını kucaklamayı da seviyor ve çocuklarının çıplak ayakla dışarı çıkıp yağmurda oynamasına izin veriyor. Kendisi de ayakkabısız gezmeyi çok seviyor ve bunun uzun vadede ayaklarını güçlendirdiğini söylüyor.
"KENDİ DENEYİMLERİ İLE GERÇEKLERİ BULMALARINI İSTİYORUM"
Mara, dokuz yaşındaki kızı Emmy'nin saçlarını kazıtmasına bile izin verdi ve tüm çocuklarını, adetlerine aykırı olsa bile istediklerini giymeye teşvik etti. "Rahat olmalarını ve onları mutlu eden şeyleri giymelerini istiyoruz" açıklamasında bulunan Mara, bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.
Mara, çocuklarının dışarıda oynarken kum ve çöp gibi şeyler yemelerini engellemiyor çünkü onların farklı şeyler denemelerine izin vermenin sonunda neyin güvenli neyin zor yol olmadığını öğrenmelerine yol açacağına inanıyor. "Çocuklar her zaman ağızlarına bir şeyler koyarlar, ben de onların kum yemelerini engellemeyeyim ki bunun yiyecek bir şey olmadığını kendileri anlasınlar," diye açıkladı. Tekrar tükürecekler ve "iğrenç" diyecekler. Muhtemelen öğrenmeden önce birkaç kez yapacaklar. Korkmak ve ondan korkmak yerine öğrenmelerini tercih ediyorum.' diyen Mara, deneyimlerin gücüne güvenen bir ebeveyn profili çizmeye çalışıyor.
"GÜVENLİK ENDİŞESİ SEBEBİYLE BİRÇOK İNSAN TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİ"
Mara, videolarında 114.000'den fazla takipçi ve sekiz milyon beğeni kazandığı TikTok'taki alışılmadık ebeveynlik tarzı hakkında açıldı ve eylemleri web'deki birçok insanı bölünmüş durumda bıraktı. Bazıları onunla aynı fikirde olduklarını ve yöntemlerinin harika olduğunu düşündüklerini söylerken, diğerleri çocuklarının 'güvenli olmayan şeyler' yapmasına izin verdiği için onu eleştirdi.