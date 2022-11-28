Sosyal medyayı ikiye böldü: Gören “bu nasıl anne!” diyor: “Çocuklarımın kum yemesine izin veriyorum”

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken bir anne, çocuklarının çıplak ayakla dışarı çıkmasına, kum yemesine ve su birikintilerinde yuvarlanmalarına izin verdiği için birçok kişiden tepki aldı. Özellikle ebeveynlik tarzıyla büyük tepki çeken Mara Doemland, bakın çocuklarını yetiştirirken neler yapıyor.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:35 PAYLAŞ ABONE OL

10 yaşın altında dört çocuğu olan Teksas, Corpus Christi'den 29 yaşındaki Mara Doemland, çocuklarının hayatta 'kısıtlanmasını istemediğini' söylüyor. Mara Doemlend ve eşi Christopher Mareth, çocukları Emmy (dokuz), Murphy (yedi), Ripley (beş) ve Indy'nin (iki) hemen hemen her istediklerini yapmalarına ve yemelerine izin veriyorlar.

"BU ŞEKİLDE ÇOCUK YETİŞTİRMEK DAHA SAĞLIKLI" Eleştiren kişiler, çocuklarının kum yemesini, kahve içmesini ve ayakkabısız şekilde sokağa çıkmasına izin vermelerinin zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulundular. Fakat dört çocuk annesi Mara Doemland, bu alışkanlıkların daha sağlıklı olduğunu, hatta "kuralsız" yeme stilinin çocuklarının sağlığına katkı bulunduğunu dile getiriyor. #naturallife #crunchybaby #barefootlifestyle ♬ I Think I Like When It Rains - WILLIS @theamazingmara Replying to @meme0142 outside showers are the best. Look how clean he's getting #crunchymom "Belirli yiyecekleri özel veya ikram olarak kategorize etmeyerek", çocuklarının "tatlı şeyleri canlarının çekmediğini" ve genellikle sebze ve meyveleri kendi başlarına seçtiklerini açıkladı. Geçenlerde SWNS'ye verdiği röportajda 'Çocuklarım için yiyecekleri kısıtlamayı kabul etmiyorum' dedi. 'Yemekle olumsuz bir ilişki kurmalarını istemiyorum açıklamasında bulundu.