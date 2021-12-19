Stres kalp krizini tetikliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, stresin kalp krizine etkisi hakkında bilgilendirme yaptı. Uzm. Dr. Canan Uğur, "Dünyadaki tüm insanların maruz kaldığı bir faktör olan stres, kendi tek başına bir risk iken, kan basıncı ve kolesterol yüksekliğine neden olarak diğer risk faktörlerini de tetiklemektedir. Bu anlamda kronik stres kalp hastalığı için bir risk faktörüdür ve kalp krizine yol açabilmektedir" dedi.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ...

Kalp krizinin genellikle göğüs ağrısı ile ortaya çıktığına dikkat çeken Uzm. Dr. Canan Uğur, "Bazı durumlarda ise çeşitli hastalıklar ile en başta da diyabetik hastalarda hiç göğüs ağrısı hissedilmeden sadece mide bulantısı, çene ağrısı, bazen bayılma ve kısa süreli bilinç kaybı görülebilmektedir. Hastaneye başvurduklarında yapılan tetkikler ve çekilen EKG sonucunda bu hastaların kap krizi geçirdikleri tespit edilmiş oluyor. Kalp krizi belirtileri bahsettiğimiz gibi çeneye vuran ağrı, tansiyon düşüklüğü, bazen de aşırı derece de tansiyon yüksekliği olarak kendini gösterebilmektedir. Bu anlamda bu sağlık sorunu için ilgili uzman doktordan gerekli tedavi desteğini almak hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.