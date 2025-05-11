Su böreğinin ismi nereden geliyor? Gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız...





BÖREK AÇAMAYAN EVLENEMEZMİŞ

Su böreğinin Türk kültüründe de önemli bir yeri var. Günümüzde bile bayram, sünnet, kına, nişan gibi etkinliklerde misafirlere ikram ediliyor. Eskiden ise evliliklerde de büyük bir role sahip. Kayınvalideler gelin adaylarına su böreği yaptırır, eğer börek düzgün açıldıysa gelinin oğullarıyla evlenmesine izin verirlermiş. Eğer gelin adayı su böreğini düzgün şekilde açamazsa, güzel açmayı öğrenene kadar düğün yapılmazmış. Bu da su böreğinin aslında yapımının ne kadar zor ve maharet isteyen bir börek olduğunu bize kanıtlıyor.





NEDEN SU BÖREĞİ DENİYOR?

Öncelikle su böreğinin ismi nereden geliyor ona da bir değinmemiz gerek. Yufkalar suda haşlandığı için bu böreğe 'su böreği' adı verilmiş. Katları arasına peynir veya kıyma konarak hazırlanan bu eşsiz lezzet, yapılış şekli itibarıyla Türk mutfağını en iyi yansıtan yiyeceklerden biri.

Türkler göçebe hayatı sürdürürken yufkanın arasına farklı yiyecekler koyarak bunları pişirmeyi tercih ederdi. Bu kültür yıllarca devam ettirildi ve Osmanlı mutfağında da bu yöntemle yapılan baklava ve su böreği gibi birçok lezzet yer aldı. Su böreği, yurdumuzun pek çok yerinde farklı içlerle yapılan bir börek çeşididir. Eski kaynaklara göre çıkış yeri Kırşehir olarak gösterilse de farklı şehirlerin mutfaklarında da su böreğinin izlerine rastlamak mümkün.

19.yüzyılda Osmanlı mutfağında su böreğinin sıkça tercih edildiğini ve bu böreğin en belirgin özelliğinin bol yumurtalı, kalınca yufkalarının tepsiye dizilmeden önce suda haşlanması olduğunu görüyoruz. Bu kaynaklara baktığımızda su böreğinin en az 200 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz.