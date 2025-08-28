'Tatil dönüşü sendromu' kabusunuz olmasın! Uzmanından hızlı rutine dönüş tüyoları

Yaz aylarının bitmesine günler kaldı. Yapılan tatillerin ardından bekleyen işler, tekrar erken kalkma zorunluluğu kişide bıkkınlık ve isteksizliğe yol açabiliyor. Psikologlar, buna ‘tatil dönüşü sendromu’ diyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:09

Yaz tatili iş ve okul hayatına ya da günlük yaşamın yoğun temposuna kısa bir ara vermek için önemli bir fırsat. Ancak yaz mevsiminin bitmesine günler kaldı. Tatil dönüşleri başladı. Uzman Psikolog Semiha Alparslan, tatil dönüşlerinde ruh sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi...

DEPRESİF RUH HALİ

Alparslan, "Uzun zamandır beklenen tatilin ardından depresif hissetmek oldukça yaygın bir durumdur. Rutinlerin bozulduğu, sorumlulukların bir süreliğine rafa kaldırıldığı tatil günlerinden sonra yeniden iş hayatına ya da günlük düzene dönmek zorlayıcı olabilir. Bu durum, 'tatil dönüşü sendromu' olarak adlandırılır" dedi. Tatil sırasında dinlenmenin yanı sıra bolca keyif alındığını belirten Alparslan, "Ancak dönüşte bekleyen işler, yığılmış sorumluluklar, tekrar erken kalkma zorunluluğu ya da trafikte geçirilen zaman, kişide bıkkınlık ve isteksizlik yaratabilir. Bu süreçte 'tatilden döndüm, artık hayat yine aynı sıradanlığa girdi' düşüncesi, depresif bir ruh haline zemin hazırlayabilir" dedi.