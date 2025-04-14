Tatlı krizlerine çözüm 3 dakikada hazır! Pratik kupada havuçlu kek tarifi…

Tarifin en güzel yanı, tüm malzemelerin doğrudan kupada karıştırılabiliyor olması. Eritilmiş tereyağının üzerine esmer şeker, vanilya özütü, süt, un, kabartma tozu ve tarçın eklenip çatal yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırılıyor. Son olarak rendelenmiş havuçlar eklenerek karışım tamamlanıyor.

Hazırlanan karışım mikrodalgada yaklaşık 1 ila 1,5 dakika arasında pişiriliyor. 900 watt gücünde bir mikrodalgada en iyi sonuç yaklaşık 1 dakika 10 saniyede elde ediliyor. Ancak kekin pişme durumu 1. dakikadan itibaren kontrol edilmeli, çünkü fazla pişirme kekin kurumasına neden olabilir.