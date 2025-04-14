Tatlı krizlerine çözüm 3 dakikada hazır! Pratik kupada havuçlu kek tarifi…

Havuçlu kupa kek tarifi, hızlı, kolay ve lezzetli oluşuyla dikkat çekiyor. Mikrodalgada sadece üç dakikada hazırlanabilen bu tarif, ani tatlı isteklerine pratik bir çözüm sunuyor. İşte o tarif…
MALZEMELER:
1,5 yemek kaşığı tereyağı (kupanın içini yağlamak için ekstra gerekebilir)
2 yemek kaşığı esmer şeker
1/4 çay kaşığı vanilya özütü
3 yemek kaşığı süt
1/4 su bardağı un
1/4 çay kaşığı kabartma tozu
1/4 çay kaşığı toz tarçın
2 yemek kaşığı (yaklaşık 28 gr) rendelenmiş havuç
2 yemek kaşığı krema (isteğe bağlı olarak üzerine eklemek için)
YAPILIŞI:
Tarife başlamadan önce tüm malzemeler hazırlanıyor. Mikrodalgaya uygun, yaklaşık 300 ml kapasiteli bir kupa hafifçe yağlanıyor. Ardından tereyağı kupaya alınıp yaklaşık 15 saniye mikrodalgada eritiliyor.
Tarifin en güzel yanı, tüm malzemelerin doğrudan kupada karıştırılabiliyor olması. Eritilmiş tereyağının üzerine esmer şeker, vanilya özütü, süt, un, kabartma tozu ve tarçın eklenip çatal yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırılıyor. Son olarak rendelenmiş havuçlar eklenerek karışım tamamlanıyor.
Hazırlanan karışım mikrodalgada yaklaşık 1 ila 1,5 dakika arasında pişiriliyor. 900 watt gücünde bir mikrodalgada en iyi sonuç yaklaşık 1 dakika 10 saniyede elde ediliyor. Ancak kekin pişme durumu 1. dakikadan itibaren kontrol edilmeli, çünkü fazla pişirme kekin kurumasına neden olabilir.
Tatlı, piştikten sonra üzerine krema eklenerek sıcak servis edilebilir. Kupada havuçlu kek, hızlı hazırlanışı ve lezzetiyle çay saatlerinin ya da tatlı krizlerinde kurtarıcınız olacak…