Tatlı krizlerine karşı doğal çözüm! Karadutla yapılan bu tatlılara bayılacaksınız

Tatlı krizleri, özellikle akşam saatlerinde bastıran kaçınılmaz bir istek halini alır. O anlarda hem damak zevkinize hitap eden hem de doğallığından ödün vermeyen bir tatlı arıyorsanız, karadutla hazırlanan tarifler tam size göre! Antioksidan deposu, vitamin zengini karadut, hem sağlıklı hem de lezzetli tatlılar yapmanızı sağlayacak.

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:14 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ilkbahar aylarının sonuna geldiğimiz bugünlerde, neredeyse sonbahar aylarının sonlarına kadar pazarlarda, manavlarda ve marketlerde taze olarak bulabileceğiniz karadutu konuk ediyorum. Karadut, ormanlık alanlarda yetişen bir meyve olarak bilinmektedir. Tüketimi ve talebi her geçen gün artan karadut, kırmızıya çalan mor rengi, yumuşak ve hassas yapısı ve yüzlerce faydasıyla günümüzün vazgeçilmez ürünlerinden biridir. Karadut içerisinde B grubu, A, C, E ve K vitaminleri bol bol yer almaktadır. Antioksidan açısından zengin olan karadut, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek özelliklere de sahiptir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





KARADUTLU BİSKÜVİ

MALZEMELER

250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Karadut reçeli

Pudra şekeri

YAPILIŞI: 2 su bardağı unu rengi kahverengiye dönünceye kadar kısık ateşte hiç durmadan kavurup soğumaya bırakıyoruz. Tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve sıvı yağı yoğurma kabına alıp kremsi olana kadar karıştırıyoruz. Diğer malzemeleri ve 2 su bardağı kavrulmuş unu da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurun kıvamını ayarlamak için normal beyaz undan azar azar ekliyoruz. Toparlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Kurabiyelerin ortasına parmağımızla hafifçe bastırıp çukur açıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Ortasına da karadut reçelinden ekleyip servis yapıyoruz. 250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)1 çay bardağı sıvı yağ1 su bardağı pudra şekeri1 tatlı kaşığı tarçın1 adet yumurta1 paket vanilya1 paket kabartma tozuAldığı kadar unKaradut reçeliPudra şekeri2 su bardağı unu rengi kahverengiye dönünceye kadar kısık ateşte hiç durmadan kavurup soğumaya bırakıyoruz. Tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve sıvı yağı yoğurma kabına alıp kremsi olana kadar karıştırıyoruz. Diğer malzemeleri ve 2 su bardağı kavrulmuş unu da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurun kıvamını ayarlamak için normal beyaz undan azar azar ekliyoruz. Toparlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Kurabiyelerin ortasına parmağımızla hafifçe bastırıp çukur açıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Ortasına da karadut reçelinden ekleyip servis yapıyoruz.