Tatlılarınız artık daha lezzetli! Hindistan cevizini böyle kullanırsanız...

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Hindistan cevizli tarifler var. Hindistan cevizi, kumlu topraklarda, uzunlamasına ağaçlarda yetişen tropikal bir meyvedir. Bilinen ilk oluşum 15 milyon yıl önceye rastlamaktadır. Hindistan cevizinin kabuğu yaş iken yeşil renklidir. Kurutulmuş Hindistan cevizinin kabuğu koyu kahverengi renktedir. Ağacından kopan Hindistan cevizi hem yaş olarak hem de kuru olarak kullanılabilmektedir. Hindistan cevizi, kendine özgü muhteşem kokusu ve aroması ile farklı bir konumda bulunmaktadır. Değişik formlarda karşınıza çıkabilen Hindistan cevizi ile nefis tatlılar yaratma imkanı vardır. Kokusunu ve aromasını hissedenleri tropik adalara seyahat ettiren hindistan cevizi, tam anlamıyla mutluluk vericidir.