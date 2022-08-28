Tavşan kanı çay demlemenin püf noktaları! Bu çayı içen herkes sırrınızı öğrenmek isteyecek

DOĞRU DEMLEME SÜRESİ

Çayı en lezzetli şekilde hazırlamanın bir diğer püf noktası ise demlendiği süredir. Ağır ateşte yaklaşık olarak 20 dakika demlenmiş çay içmek için idealdir. Daha uzun süre demlenmesi çayın tadını ağırlaştıracak, daha az demlenmesi ise çayın aromasının suya tam olarak geçmemesine neden olacaktır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çayın tamamen demliğin dibine çöktüğünden emin olmaktır. Eğer hala suyun üzerinde çay parçaları var ise çayınız tam olarak demlenmemiş demektir.