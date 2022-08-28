Tavşan kanı çay demlemenin püf noktaları! Bu çayı içen herkes sırrınızı öğrenmek isteyecek

Çayın en lezzetli hali olarak tavşan kanı şeklinde de tabir edilen demleme tekniği aslında basit püf noktalarda saklı. İşte tadına bakanın sizden tarifini isteyeceği özel çay demleme yöntemi…
ÇAYIN KALİTESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Çayı nasıl demlemeniz gerektiğine geçmeden önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta seçtiğiniz çayın kalitesidir. Bazı çayların içerisine o güzel rengi almaları adına gıda boyası dahi eklenmektedir. Bu nedenle çayı satın almadan önce mutlaka kalitesini kontrol etmeniz gerekiyor. Çeşitli çay markalarını deneyebilir ve size en uygun olanını tercih edebilirsiniz.
KALİTESİZ ÇAYI AYIRMANIN PÜF NOKTASI
Kalitesiz çayların içerisine konulan gıda boyaları, suyla temas ettiği anda renk vermesine neden olur. Ancak gerçek ve kaliteli bir çay, kaynar suyun içerisinde demlendikçe yavaş yavaş rengini alacaktır. Bu nedenle suyun içerisinde anında renk veren çaylardan uzak durmanız önerilir.
TOZ HALİNDEKİ ÇAYLARDAN KAÇININ
Sallama çayların da içerisinde kullanılan toz formundaki çaylar aslında çayın en lezzetsiz halidir. Bu nedenle mümkün olduğunca sallama çaylardan kaçınmalı, aldığınız çayın sonundaki toz halindeki çayları da kullanmamalısınız. Aksi halde diğer noktaları doğru uygulasanız bile o lezzetli çay tadına ulaşamazsınız.
ÇAYI DEMLEYECEĞİNİZ SU SEÇİMİ
Çayı demlerken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kullanacağınız sudur. Kullanacağınız suyun taze ve berrak olması büyük önem taşımaktadır. Özellikle çay yaparken musluk suyu kullanmak yapılan en büyük hataların başında gelir. Kireç oranı yüksek olabilecek çeşme suyu, çaydan da istediğiniz verimi almanızı engelleyecektir.
ÇAYI DEMLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Doğru su ve çay seçiminin ardından ise çayı doğru demlemek tavşan kanı çay yapmanın temel püf noktasıdır. Bu noktada mutlaka önce suyu kaynatıp ardından çayı üzerine koymak gerekmektedir.
ÖNCE SUYU KAYNATIN
Ocağa koyduğunuz suyu veya çalıştırdığınız kettleın içerisindek suyun tamamen kaynamasını bekleyin. Ardından kenara alıp suyu 1-2 dakika dinlendirip üzerine çayınızı ilave edin.
DOĞRU DEMLEME SÜRESİ
Çayı en lezzetli şekilde hazırlamanın bir diğer püf noktası ise demlendiği süredir. Ağır ateşte yaklaşık olarak 20 dakika demlenmiş çay içmek için idealdir. Daha uzun süre demlenmesi çayın tadını ağırlaştıracak, daha az demlenmesi ise çayın aromasının suya tam olarak geçmemesine neden olacaktır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çayın tamamen demliğin dibine çöktüğünden emin olmaktır. Eğer hala suyun üzerinde çay parçaları var ise çayınız tam olarak demlenmemiş demektir.
DEMLİK ÇEŞİDİ DE FARK YARATIR
Seçeceğiniz demliğin porselen veya çelik olması çayın tadını da etkilemektedir. Bu nedenle eğer tüm adımları uygulamanıza rağmen içtiğiniz çayın lezzetinden memnun değilseniz farklı malzemelerden yapılan demlikleri deneyebilirsiniz.
FARKLI BİR DEMLEME TEKNİĞİ
Son zamanlarda giderek popüleşen çay demleme tekniklerinden biri de french press kullanmaktır. Bu yöntem özellikle sallama çay kullanmak yerine acelesi olanların çok seveceği bir alternatif. Suyunuzu kaynattıktan sonra french pressin içerisine alın, ardından üzerine çayı koyup demlendikten sonra afiyetle içebilirsiniz.