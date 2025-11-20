Tedavi edilmezse kalıcı hasar bırakıyor! Uzmanı uyardı: "Boğaz ağrısını hafife almayın"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren, artan beta enfeksiyonuna karşı uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Seren, "Tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yıllarda kalp, eklem ve böbrekleri etkileyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.
DAMLACIKLAR YOLUYLA BULAŞIYOR
Uzm. Dr. Seren, b eta enfeksiyonunun öksürük, hapşırma veya konuşma sırasında etrafa yayılan damlacıklar yoluyla bulaştığını belirterek, "Ayrıca ortak kullanılan bardak, çatal-kaşık, havlu veya o yuncak gibi eşy alar aracılığıyla da geçebilir. Okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda bulaşma riski belirgin şekilde artar. Bu nedenle el hijyeni, kişisel eşyaların ayrılması ve hasta çocukların okula gönderilmemesi çok önemlidir" dedi.
ANİ BAŞLAYAN BOĞAZ AĞRISI
Çocuklardaki boğaz ağr ılarının çoğunun virüslerden kaynaklandığını ve genellikle kendiliğinden geçtiğini söyleyen Uzm. Dr. Seren, "Beta enfeksiyonunda tablo farklıdır. Beta mikrobu, çocuklarda ani başlayan şiddetli boğaz ağrısı, yüksek ateş, yutkunma güçlüğü ve boyun bezlerinde şişlik ile kendini gösterir. Bademc ikler kızarır, üzerinde beyaz iltihaplı plaklar oluşabilir. Viral enfeksiyonlarda genellikle öksürük ve burun akıntısı görülürken, beta enfeksiyonunda bu belirtiler yoktur" dedi.
KALP KAPAKÇIKLARINDA KALICI HASAR
B eta bakterisinin bazı çocuklarda bağışıklık sistemini yanılttığını söyleyen Uzm. Dr. Seren, "Vücut bakteriye karşı savunma üretirken, yanlışlıkla kendi dokularına da saldırır. Sonuç olarak kalp, eklem ve böbrek dokuları etkilenir. Bu tablo, akut romatizmal ateş olarak adlandırılır ve tedavi edilmeyen beta enfeksiyonunun en ciddi komplikasyonudur. Beta sonrası gelişen bağışıklık tepkisi, kalp kapakçıklarında iltihaplanma ve deformasyona yol açabilir. Bu durum romatizmal kalp hastalığı olarak bilinir. Kalp kapaklarında kalıcı hasar oluşursa ilerleyen yıllarda kalp yetmezliği veya ritim bozuklukları görülebilir" dedi.
EBEVEYNLERE UZMANINDAN TAVSİYELER
U zm . Dr. Seren, ebeveynlerin çocuklarını yakından gözlemlemesinin çok önemli olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu: "Çocuğunuzda yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu veya bademciklerde beyaz plaklar varsa vakit kaybetmeden bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Kesin tanı için boğaz kültürü veya hızlı antijen testi yapılması gerekir. Boğaz kültürüyle tanı kesinleşir ve gereksiz antibiyotik kullanımı önlenir."
BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRMEK ŞART
Ç ocukların hastalıklara karşı daha dirençli olabilmesi için bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Seren, şu tavsiyelerde bulundu: