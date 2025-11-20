Tedavi edilmezse kalıcı hasar bırakıyor! Uzmanı uyardı: "Boğaz ağrısını hafife almayın"



KALP KAPAKÇIKLARINDA KALICI HASAR

B eta bakterisinin bazı çocuklarda bağışıklık sistemini yanılttığını söyleyen Uzm. Dr. Seren, "Vücut bakteriye karşı savunma üretirken, yanlışlıkla kendi dokularına da saldırır. Sonuç olarak kalp, eklem ve böbrek dokuları etkilenir. Bu tablo, akut romatizmal ateş olarak adlandırılır ve tedavi edilmeyen beta enfeksiyonunun en ciddi komplikasyonudur. Beta sonrası gelişen bağışıklık tepkisi, kalp kapakçıklarında iltihaplanma ve deformasyona yol açabilir. Bu durum romatizmal kalp hastalığı olarak bilinir. Kalp kapaklarında kalıcı hasar oluşursa ilerleyen yıllarda kalp yetmezliği veya ritim bozuklukları görülebilir" dedi.



EBEVEYNLERE UZMANINDAN TAVSİYELER

U zm . Dr. Seren, ebeveynlerin çocuklarını yakından gözlemlemesinin çok önemli olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu: "Çocuğunuzda yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu veya bademciklerde beyaz plaklar varsa vakit kaybetmeden bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Kesin tanı için boğaz kültürü veya hızlı antijen testi yapılması gerekir. Boğaz kültürüyle tanı kesinleşir ve gereksiz antibiyotik kullanımı önlenir."