Tekerlekli sandalyesinden hedefini 12'den vurdu! Olimpiyat şampiyonu Öznur Cüre Girdi: "Ben sadece ok atmıyorum, bakış açısı değiştiriyorum”

19 MAYIS'TA NEW YORK'TA TÜRKEVİ'NDEYİZ

Çin'den 11 saat uçarak geldim. Üç gün Türkiye'deyim. Perşembe günü 14 saatlik uçuşla ABD'ye gidiyorum. (Şu an New York'ta) Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde olacağım. New York'taki Türkevi'nde Mete Gazoz, Elif Berra Gökkır ile birlikte yapılacak yürüyüşe katılacağım. 4 gün sonra yine 14 saatlik uçuşla dönüp İstanbul'a döneceğim. 10 gün sonra World Cup'ın üçüncü ayağı için Antalya'ya gidiyorum. Orada da paralimpik olarak yine olimpik okçularla mücadele edeceğim. Ardından paralimpik milli takım seçme yarışmaları var. Sonra da World Cup'ın dördüncü ayağı için Madrid yolcusuyuz. Eylülde de Dünya Şampiyonası için Kore'deyiz. (Ben röportajı bıraktım, uçuş mil puanlarını hesaba geçtim)