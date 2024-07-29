Telefonunu bu şekilde şarj edenler dikkat! Uzmanı uyardı: En büyük hata...

Yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının artması sebebiyle cep telefonları tehlike saçabiliyor. Aşırı sıcak sebebiyle bataryalarında hasar oluşan cep telefonları patlayabiliyor. Konu ile ilgili konuşan Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, cep telefonlarının bataryalarının ömrünün iki yıl olduğunu ve orijinal olmayan bataryaların tercih edilmemesi gerektiğini söyledi. Yaz mevsiminde cep telefonun sebep olabileceği tehlikelerden korunmak için yapılması gereken hususlarla ilgili de bilgi veren Taşcı, cep telefonlarının uzun süre şarj aletine bağlı olarak bırakılmaması gerektiğini ve en sağlıklı pil doluluk oranının yüzde 20 ila 80 arasında olduğunu kaydetti.





"TELEFONLARINIZI UZUN SÜRE ŞARJDA TUTMAYIN"

Orijinal bataryaların önemine dikkat çeken Taşcı, "Artan sıcaklıklar nedeniyle telefonlarınızı uzun süre şarjda tutmayın. Telefonların aşırı ısınması, bataryanın şişmesi gibi durumlara sebep olarak insan sağlığına zarar verebilir. Yan sanayi pil değil orijinal pil kullanımını öneriyoruz. Bir telefonun pil ömrü ortalama 2 yıldır. Telefonlardaki aşırı ısınmaların sebebi pillerdir. Pil değişimlerinizi özellikle yetkili bayilerde yaptırmanızı teknik servislerde ise özellikle orijinal pil takılmasını söylemenizi tavsiye ediyorum" dedi.





"EN İYİ PİL ARALIĞI İSE YÜZDE 20 İLA YÜZDE 80 ARASIDIR"

Gece boyunca telefonların şarj durumunda bırakıldığını belirten Taşcı, "Özellikle yaz aylarında telefonlarımızı güneşte bırakmamamız gerekiyor. Güneş görmeyen çantalarda taşımanızı öneriyorum. Gece uyumadan önce telefonumuzu yanımızda şarja takıyoruz ve sabaha kadar telefon yüzde 100 şarjda kalıyor. Bu yüzden de telefon bataryaları şişiyor. En iyi pil aralığı ise yüzde 20 ila yüzde 80 aralığıdır. Canınızı bu kadar ucuz olmamalıdır. Dikkat etmenizi öneriyorum" diye konuştu.