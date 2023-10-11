Temizlik görevliliğinden diyetisyenliğe! Engelli ve yaşlılara sağlıklı bir yaşam sağlamak için adım attı...

ALIŞKANLIĞA GÖRE DİYET PROGRAMI Anne ve oğluna beslenme alışkanlıklarını uygun diyet programı hazırladığını ifade eden diyetisyen Burcu Tak, "Günlük yaşantılarına uygun ne yiyeceklerse azar azar tüketecekleri bir diyet programı hazırladım. Faydalı besinleri zararlı hale getirmemek için de yemeği nasıl pişirmeleri gerektiğini anlattım. İki haftada bir ziyaret edip durumlarını gözlemliyor, açlık ve tokluk şekerlerini takip ediyorum. Buradan da düzgün beslendiklerini anlıyorum. Zayıflamak için gayret ediyorlar. Kararlılıklarından ve mücadelelerinden dolayı da memnunum. Vücutları sağlıklı beslenmeye alıştığı için de kilo veriyorlar. Hanife teyze 154 kilodan 148 kiloya, açlık şekeri 300'den 180'e düştü. Oğlu da 114'ten 110'a kilo indi ve bel fıtığı ağrıları da hafifledi. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim. İnşallah yavaş yavaş hedefledikleri kiloya düşeceğiz" diye konuştu.

HEDEF 100 KİLOYA DÜŞMEK Diyetisyen hizmeti sayesinde kilo verip ayağa kalktığını belirten 73 yaşındaki Hanife Kahveci, "Eşim vefat edince İstanbul'dan Samsun'a geri döndük. Mahallede de kimseyi tanımıyorum. Fazla dışarı çıkamayınca da kilo aldım ve ayağa kalkamaz hale geldim. Kilo vermeyi çok istiyordum ama manevi desteğe, inandırılmaya çok ihtiyacım vardı. 3 yıldır belediyenin hizmetlerinden yararlanıyorduk. Temizliğe gelen Burcu kızım da bu kez diyetisyen olarak geldi. Konuşması, heyecanı, telkinleri de beni çok etkiledi. En büyük destekçim olacağını ve zayıflatacağını söyleyince inandım. Onun sayesinde yavaş yavaş zayıflıyorum. Geçen aya kadar yürüyemiyor, nefes sorunu yaşıyordum. Kalkıp bir bardak su alamıyordum Ayaklarımda protezler olduğu için sık sık düşüyordum. 6 kilo vermişim. Şuan en azından kalkıp ihtiyacımı giderip abdestimi alabilecek kadar ayakta durabiliyorum. Bu kadarcık bile kalkabildiğime o kadar seviniyorum ki anlatamam. Çocuklarıma anlattım çok sevindiler. Hedefim 100 kiloya düşmek. Bu seviyeye inersem yeter bana. Başkanımızdan ve çalışanlarından Allah razı olsun" şeklinde konuştu.





FITIK AĞRILARI AZALDI

48 yaşındaki Okan Kahveci ise daha önce zayıflamaya karar verdiğini ancak başaramadığını söyleyerek "Diyetisyen ablanın tavsiyeleriyle annemle birlikte ben de kilolarımdan kurtulmaya karar verdim. İnşallah ben de zayıflayacağım. Son derece kararlıyım ve sözünden dışarı çıkmıyorum. Diyete uyuyorum ve az yemek yiyorum. Faydasını da görüyorum. 4 kilo verdiğim için mutluyum. Kilo vermemle birlikte bel fıtığı ağrılarım bile azaldı. Hedefim 90 kiloya düşmek" dedi.



Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Eda Günaydın ise "Birimimizin çalışmaları kapsamında yaşlılarımıza beslenme danışmanlığı hizmeti de vermeye başladık. Kısa süre önce başlayan ve her geçen gün büyük ilgi gören beslenme danışmanlığı hizmetimizden 98 yaşlımız faydalanıyor. Onların yüzünü güldürmek en güzel ödülümüzdür. Personelimiz de özveriyle çalışarak evlat sıcaklığını yaşatıyor. Yaşlılarımızda Burcu Tak'ı bağırlarına basarak dualarla uğurluyor. İnşallah bu hizmetimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.