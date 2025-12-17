Tesadüfen başladı, tarihe geçti! K2’nin zirvesine çıkan ilk Türk kadını Esin Handal



ILGAZ DAĞI GEZİSİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Çalıştığı özel şirketin motivasyon olarak Ilgaz Dağı gezisine göndermesinin ardından yaşadığı deneyimle birlikte hayata bakış açısının değiştiğini kaydeden Esin Handal, "Dağcılığa başlamam tesadüfen oldu. Bir doğa yürüyüşüne katıldım ve bu hayatımı değiştirdi. O günübirlik doğa yürüyüşü ve tırmanışından sonra, dağlara ilgim arttı ve ben bu işi yapacağım dedim. Önce eğitimini aldım, sonrasında bir zirveye kendi çabalarımla çıktım. Daha sonra da tırmanış metrelerini arttırarak şimdilerde 8 bin metrelere tırmanıyorum. Benim başladığım zaman yani 25 yıl öncesinde bu kadar kulüp ve imkan yoktu. Ama her şehirdeki dağlarda festivaller düzenlenirdi. Bu festivallere katılarak zirveleri öğrendim. Şu anda da Türkiye'de 300'ün üzerinde tırmanışım var" şeklinde konuştu.





TÜRKİYE'NİN TEK KADIN "KAR LEOPARI"

Dağcılar arasında dünyanın en prestijli unvanlarından olan "Kar Leoparı" unvanına sahip tek Türk kadını olduğunu belirten Handal, "Dünyada da çok az kadında var. Ama ben Türkiye'deki ilk kadın 'Kar Leoparı' unvanına sahibim. Şu an benden başka kimsede yok ama umarım ileride olacaktır. Dünyada da bu unvana sahip 32'nci kadınım. Erkelerin sayısı biraz daha fazla, dünyada 600'e yakın erkek bu unvanı aldı. Bu unvan 1960'lı yıllarda verilmeye başlanmış çok eski bir unvan ve dünyadaki bütün dağcılar tarafından kabul ediliyor. Sovyetler Birliği döneminde kendi sınırları içerisinde en yüksek 5 dağa tırmanınca bu unvan veriliyor. Nesli tükenmekte olan kar leoparlarına dikkat çekmek için bu isim konulmuş. Bunu ülkemizden 3 kişi aldı. İlk Türk 25 yıl önce aldı, sonrasında ben ve Bülent Çınar bu unvanı kazandık" dedi.