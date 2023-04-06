Tiktok’un kalpleri ısıtan yeni fenomeni: Kurtardığı köpek, babasının "iyileştirici gücü" oldu!

Son günlerde TikTok’ta viral olan bir videonun, kalpleri ısıtan görüntüsünün ardında büyük bir hikaye barındırdığı öğrenildi. John adlı 86 yaşındaki bir adam ve Pomeranya cinsi bir köpek arasındaki bağ, herkesi kendine hayran bırakırken aslında “birbirlerini iyileştiren” hikaye bu videodan çok daha fazlasıydı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

"SÜREKLİ YAN YANALAR" Dolly'i sahiplendikten sonra babasının yalnız olması sebebiyle Dolly'nin bakımını onunla paylaşmak istedi. Yan evinde yaşayan babasının Dolly ile ilgilenmeye başladığı andan itibaren her şey çok daha olumlu bir yöne doğru evrilmeye başladı. Tek başına olmak istemediği babası ve Dolly arasında oldukça özel bir bağ gelişti. Oldukça uyumlu bir köpek olan Dolly ve babasının çok iyi anlaştığını, sürekli kanepede oturup dinlenmek isterken babasının yanından ayrılmadığını ve birlikte çok mutlu hareket ettiklerini anlattı. Babası John, bu süreçte yalnızlıktan kurtulmasının dışında aynı zamanda ilgilenebileceği bir köpek sayesinde kendisine bir "amaç" edinmiş ve hastalığıyla mücadelesinde yeni bir evreye geçmişti.