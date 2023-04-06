Tiktok’un kalpleri ısıtan yeni fenomeni: Kurtardığı köpek, babasının "iyileştirici gücü" oldu!

John'un kızı Katie, "_dadanddolly" adlı hesabında babası ve köpek Dolly arasındaki bağı gösteren bir video paylaştıktan sonra oldukça sevilen tepkiler aldı. Ardından TikTok'ta yeni videolar paylaşarak bu ikilinin günlük yaşamlarını paylaştı.
@_dadanddolly Their love just keeps on growing #pomeranian #buddies #bestfriends #lovedogs #cute #dad #grandpa #inseparable #couplegoals #pomeranians #soulmates #eldercare #elder #eldercaregiver #dogs #dogsoftiktok ♬ Married Life (From "Up") - Gina Luciani
"HAFIZA KAYBINA KARŞI KORUYUCU BİR GÜÇ"
Fox News Digital'e konuşan kızı, aslında 86 yaşında ve yalnız olan babasıyla ilgilendiğini ve bu süreçte yaşadıklarının kendisini oldukça farklı hissettirdiğini anlattı. Londra'da yaşayan Katie, sağlık hizmetleri iletişimi alanında çalışıyor. Fakat babasının birkaç ay önce aldığı "hafif bilişsel bozukluk" teşhisi sonrasında ona yarı zamanlı bakmaya başladığını ve hafıza kaybının erken aşamaları olan bu anlardan itibaren yanında olmak istediğini söyledi.
Babasının yalnız olması nedeniyle yanındaki daireye taşınmasını isteyen Katie, böylece daha yakın bir bağ kurmalarını sağladığını anlattı. İlişileri her ne kadar iyi olsa da, 2019 yılında sahibinin kötü tavırlarına maruz kalan Dolly'i kurtardıktan sonra her şeyin değiştiğini belirtti.
"SÜREKLİ YAN YANALAR"
Dolly'i sahiplendikten sonra babasının yalnız olması sebebiyle Dolly'nin bakımını onunla paylaşmak istedi. Yan evinde yaşayan babasının Dolly ile ilgilenmeye başladığı andan itibaren her şey çok daha olumlu bir yöne doğru evrilmeye başladı. Tek başına olmak istemediği babası ve Dolly arasında oldukça özel bir bağ gelişti.
Oldukça uyumlu bir köpek olan Dolly ve babasının çok iyi anlaştığını, sürekli kanepede oturup dinlenmek isterken babasının yanından ayrılmadığını ve birlikte çok mutlu hareket ettiklerini anlattı.
Babası John, bu süreçte yalnızlıktan kurtulmasının dışında aynı zamanda ilgilenebileceği bir köpek sayesinde kendisine bir "amaç" edinmiş ve hastalığıyla mücadelesinde yeni bir evreye geçmişti.
"GÜNLÜK HAYATTA BABAMI AKTİF TUTMAYA YARDIMCI OLUYOR"
Dolly'nin babasını günlük hayatta "aktif tutmaya yardımcı olduğunu" ama aynı zamanda onu zorlamaması sayesinde oldukça uyumlu bir ikili olduklarını anlatan Katie, aynı zamanda babasının daha "nazik tarafını" ortaya çıkardığı için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.
Dolly'i yürüyüşe çıkarması sayesinde aktif bir hayata adım atmasının dışında babası John, aynı zamanda diğer insanlarla da iletişim kurarak yaşam kalitesini artırdı. Yakın zamanda aldığı "hafif bilişsel bozukluk teşhisine" rağmen, babasının durumunun kötüleşmediğini ve ilerlemeyi geciktirmek için umutlarının yüksek olduğunu anlattı. Bu konuda Dolly'nin hem sosyal hem de fiziksel olarak onu aktif tutması, bu süreci yavaşlatmasına yardımcı oluyor.
"GÜVENİLMEK İYİ HİSSETTİRİYOR"
Katie, babasına Dolly'nin onun için ne ifade ettiğini sorduğunda aldığı cevap ise; yürek ısıtan cinsten. "Güvenilen biri olduğunu hissetmek çok güzel. Birisinin bana sarılmak için "güvenmesi" çok iyi hissettiriyor" cevabı sevginin iyileştirici gücünü gözler önüne seriyor.
Katie, sürekli olarak babasının ve Dolly'nin birlikte anlarını çekmekten mutlu olduğunu, çünkü bu anların sonsuza kadar kalmasını istediğini anlattı. Annesinin 20 yıl önce ALS hastalığı sebebiyle kaybettiğinde bu şekilde kayıtlı anılarının olmamasının büyük bir pişmanlığa neden olduğunu belirtti.
Katie tarafından yayınlanan TikTok videoları, babası ve Dolly'nin klasik film izlemekten, yürüyüşe çıkmaktan dışarıda yemek yemeye ve kestirmeye kadar birbirleriyle günlük etkileşimlerini gösteriyor.
"YAŞLI İNSANLARI BİR ARADA TUTMAK HAYATLARINI DEĞİŞTİRİYOR"
Bu videoları paylaştığından bu yana Katie, yaşlanan ebeveynleri olan insanların bulunduğu bir grup keşfetti. Böylece hep birlikte yaşlı ebeveynleri ile birlikte toplantılar düzenleyerek çok daha sosyal bir yaşama adım atması konusunda çaba gösteriyor.
Babası John'un birçok arkadaşını kaybettiğini ve bu süreçte "artık hiçbir şeyim kalmadı" duygusunun giderek artış gösterdiğini belirtti. Katie, bu yaş grubu arasındaki bağın önemine dair farkındalık yaratmak istediğini de dile getirdi.