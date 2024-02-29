Tokatlanmış yanak sendromuna dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzman Dr. Esra Çelik Kuzeytepe, son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken ve özellikle okul çağı çocuklarında görülen bir enfeksiyon olan Parvovirüs B19 hakkında önemli bilgiler paylaştı. 1975 yılında keşfedilen ve 'beşinci hastalık' olarak da bilinen Parvovirüs B19'un, çoğunlukla çocukluk çağında görülen ancak yetişkinlerde de rastlanabilen döküntülü ve hafif ateşli bir hastalığa yol açtığını belirtti.

'TOKATLANMIŞ YANAK' GÖRÜNTÜSÜ

Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla artan 'beşinci hastalık' vakalarına dikkat çeken Dr. Kuzeytepe, "Eritema enfeksiyozum, Parvovirüs B19 enfeksiyonunun klasik belirtisidir. Başlangıçta ateş, nezle, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösterir. İki ila beş gün sonrasında, yüzde klasik 'tokatlanmış yanak' döküntüsü ortaya çıkar ve ardından vücudun diğer bölümlerinde dantel benzeri döküntüler görülür. Parvovirüs B19'un solunum yoluyla, gebe kadından fetüse ve kan ürünleri aracılığıyla bulaşabilmektedir. Enfeksiyon farklı klinik tablolar gösterebilir, bu durumun enfekte kişinin yaşı, kan değerleri ve bağışıklık sistemi durumuna bağlıdır. Yaklaşık olarak enfekte bireylerin yüzde 25'i semptom göstermezken, yüzde 50'si hafif grip benzeri semptomlar yaşar. Geri kalan yüzde 25'lik kesim ise eritema enfeksiyozum ve eklem ağrıları gibi daha belirgin semptomlarla karşılaşır" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARDA EL YIKAMA ÖNEMLİ'

Parvovirüs B19 enfeksiyonunun tanısının genellikle hastanın öyküsü ve klinik bulguları ile konulduğunu, bazı özel durumlarda kan testleri ile tanının doğrulanabileceğini ifade eden Dr. Kuzeytepe, şunları söyledi:

"Özel bir antiviral ilaç olmamakla birlikte bulgulara yönelik destekleyici tedavi uygulanabilir, antihistaminikler ve ağrı kesiciler semptomların hafifletilmesinde kullanılabilir. Temel yöntemler arasında yiyecek ve içeceklerin başkalarıyla paylaşılmaması, özellikle çocuklara el yıkamanın önemi konusunda bilgi verilmesi yer alır. Parvovirüs B19, yaygın olarak çocukluk çağında karşılaşılan bir enfeksiyon olmakla birlikte, bilinçli önlemler ve erken tanı ile yönetilebilir bir durumdur. Herhangi bir belirti veya semptomla karşılaşıldığında, tıbbi yardım almak önemlidir."