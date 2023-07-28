Trajedinin içinden yükselen kadın: Oprah Winfrey

83 yılında Chicago'da bir sabah programı için yapılan seçmeleri kazandı ve 25 yıl süren, 'medya kraliçesi' olmasını sağlayacak The Oprah Winfrey Show'a başladı. ABD'de en çok izlenen sabah programı kuşağını yaptı, 20 yıl boyunca 145 ülkede gösterildi. Winfrey, günümüzde Forbes dergisine göre 2,7 milyar dolarlık bir servetin sahibi olarak dünyanın en zengin kadınlarından biri.