Trajedinin içinden yükselen kadın: Oprah Winfrey

Trajedilerle dolu bir hayattan "medya kraliçeliğine" yükselişin simgesi Oprah Winfrey'i ağırlıyoruz. 1954 yılında ABD'de soğan Oprah, patates çuvalından dikilmiş elbisesiyle, yoksulluk içinde yaşarken "çuval kız" olarak dalga geçilen çocuktu.
https://www.instagram.com/p/CvO6MVIgw2V/
Sadece, kargalarla konuşan bu çocuk, 9 yaşındayken aile içi tacize uğramış ve şiddete maruz kalmıştı. 14 yaşında hamile kalmış, doğumda bebeği kaybetmişti.
Başvurduğu maddi destek kuruluşlarından da dönüş alamamıştı. Lisede konuşma takımına katıldı ve ülke çapında dramatik yorumda 2.lik aldı. Tennessee Eyalet Üniversitesi'nden tam burs aldı ve orada iletişim konusunda öğrenim gördü. Medya kariyeri on yedi yaşında yerel bir radyoda çalışmasıyla başladı. Yapayalnız kaldığı günlerde hayatını değiştiren adımı, bir güzellik yarışmasına katılarak yaptı ve yarışmayı kazandı.
19 yaşında, "ilk siyah program sunucusu" olarak işe başladı. Ardından 'People are Talking' programının sunucusu olarak televizyonculuk kariyerine devam etti.
83 yılında Chicago'da bir sabah programı için yapılan seçmeleri kazandı ve 25 yıl süren, 'medya kraliçesi' olmasını sağlayacak The Oprah Winfrey Show'a başladı. ABD'de en çok izlenen sabah programı kuşağını yaptı, 20 yıl boyunca 145 ülkede gösterildi. Winfrey, günümüzde Forbes dergisine göre 2,7 milyar dolarlık bir servetin sahibi olarak dünyanın en zengin kadınlarından biri.