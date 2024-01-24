Tüm salgınlara karşı koruyan kalkan!

Üçlü virüs salgını; çoğunlukla ateş, burun akıntısı, hapşırma, bulantı-kusma, diyare, kas-eklem ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Belirtileri benzer olduğu için bu üç enfeksiyonun birbirine karıştırılabildiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ahmet Cem Özuğuz, "Farklı virüsler uç uca eklendiği için enfeksiyondan kaynaklanan şikayetler de uzun sürüyor. Unutulmamalıdır ki, her viral enfeksiyon farklıdır ve tedavi yaklaşımı enfeksiyonun tipine, şiddetine ve bireyin sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Viral enfeksiyonlarla ilgili herhangi bir tedavi kararı, bir sağlık profesyoneli tarafından verilmelidir. Kendi kendine ilaç kullanımı, özellikle de antibiyotiklerin virüslere karşı etkisiz olması sebebiyle, hiç uygun değildir ve doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmamalıdır" diye konuştu.

Uzm. Dr. Özuğuz, virüslerden korunmak için bağışıklığı güçlendirmenin önemine dikkat çekerek "Tüm besin öğeleri dengeli bir şekilde tüketilmeli, mümkün olduğunca doğal içerikler kullanılmalıdır. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve, sebze, kuru baklagil, tahıl ve yağlı tohumların yer aldığı bir beslenme planı, bu enfeksiyonlara karşı güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.

"BAZI CİDDİ VİRAL ENFEKSİYONLAR KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞMEYEBİLİR"

Yaşanan salgında görülen viral enfeksiyonların genellikle kendiliğinden iyileştiğini ve birçok durumda antiviral ilaçların kullanılmadığını belirten Uzm. Dr. Özuğuz, "Bazı viral enfeksiyonlar ise daha ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir" diyerek, genel olarak viral enfeksiyon tedavisinde yararlanılan bazı tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı: