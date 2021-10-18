Türk Böbrek Vakfından Sağlık Bakanlığının şeker tüketimini azaltma hedefine destek

Vakıftan yapılan açıklamada, şeker ve şeker ilave edilmiş besinlerin fazla miktarda tüketiminin başta obezite olmak üzere kardiyovasküler hastalıklara, böbrek hastalıklarına, diş çürüklerine, bazı kanser türlerine, tip 2 diyabete ve bazı metabolik sorunlara neden olduğu kaydedildi.

Özellikle çocukları tehdit eden önemli sağlık sorunlarından olan obezitenin, her yıl yaklaşık yüzde 8 artış göstermesinin tehlikenin ve acil önlem alınmasının zorunluluğunu ortaya koyduğuna işaret edilerek, araştırma sonuçlarının Türkiye'de 1,8 milyondan fazla çocuğun obez olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi'nde ambalajlı gıdalarda, toplu beslenme yapılan yerlerde ve şekerli gıda üreten yerlerde kullanılan şeker miktarının, 2025 yılına kadar kademeli olarak yüzde 10 azaltılmasının planlandığı hatırlatıldı.

TBV Başkanı Timur Erk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından lanse edilen Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi'nin, şeker tüketimi konusunda Türkiye'de önemli farkındalık yaratacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak son 10 yıldır aşırı şeker ve tuz tüketiminin azaltılması için aralıksız saha çalışmalarıyla konunun önemine vurgu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Devlet tarafından da konunun ele alınmasının güveni ile şeker tüketiminin zamanla azalacağı yayınlanan rehberde belirtiliyor. Türk Böbrek Vakfı olarak aşırı tuz tüketiminde olduğu gibi aşırı şeker tüketiminin azaltılması konusunda da gerek projeler, gerekse etkinliklerle her zaman olduğu gibi toplum sağlığı yararına tüm gücümüzle sahada olacağız."