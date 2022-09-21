Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne, 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'nün, "https://tidsozluk.aile.gov.tr/" internet adresinden 2017'de kullanıcıların hizmetine sunulduğu belirtildi.

Sözlüğün, Türkiye'nin 26 ilinden, 116 Türk işaret dili ana dili konuşucusundan elde edilen Türk işaret dili derlemine dayandığı kaydedildi.

Video tabanlı, çevrim içi ortamda tasarlanan sözlük içeriklerinin, Türk işaret dili ve Türkçe olarak sunulduğu belirtilen açıklamada, sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, işaret dilini öğrenmek isteyenler, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacıların bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"En fazla kullanım sıklığına sahip olan 2 bin sözcükten oluşan sözlükte, işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı türde ve türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlanan toplam 11 bin 428 video yer alıyor. Kullanıcı, öğrenmek istediği işareti, Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel özellikleriyle bulabiliyor. Videoları farklı hızda oynatma seçeneğiyle Türk işaret dili öğrencilerine kolaylık sağlaması hedefleniyor. Örnek videolar yardımıyla ise kullanıcı, ilgili sözcüğün cümle içindeki kullanımı hakkında bilgi ediniyor. Videolardaki tüm sözcüklerin transkripsiyonun ve Türkçe çevirisinin işitme engellilerin Türkçe öğrenimine, işitenlerin ise Türk işaret dili öğrenimine katkı sağlaması hedefleniyor. İngilizce çevirisi de olan sözlüğe 2017 yılından bu yana 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı."