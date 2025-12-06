Türk mutfağının köklü tatlarını evinizde ağırlayın! İşte boza yapmanın hiç bilinmeyen püf noktaları...

Geleneksel Türk mutfağının köklü tatlarından birini evinizde ağırlamak ister misiniz? Anadolu'nun sokaklarında, kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak sıcak bir bardak boza ile keyfinize keyif katabilirsiniz. İşte say say bitmeyen faydalarıyla enfes boza yapmanın püf noktaları...

Soğuk kış aylarının vazgeçilmez içeceği bozanın nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İşte boza tarifi, bozanın faydaları, bozanın besin değeri ve boza hakkında tüm merak ettikleriniz... Boza, ilk ortaya çıkışı binlerce yıl öncesine dayanan geleneksel bir Türk içeceğidir. Darı irmiği, su ve şekerden üretilen bu içecek, genellikle kışın tercih edilir. İnsan vücudu havalar soğudukça metabolizmayı koruma altına almak ister. Enerji harcaması azalır ve gıdalardan alınan enerjiyle vücut ısısı korunmaya çalışılır. Ortaya çıkan bu enerji ihtiyacından dolayı, özellikle kışın yoğun karbonhidrat içerikli, yüksek kalorili, tatlı ve şekerli gıdalara düşkünlük artar. Bozaya, bilinen en eski Türk içeceği deniliyor ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü coğrafyalarda da rastlanıyor. Boza nasıl yapılır kısmına gelince de maya yardımıyla yapıldığını kısaca söylemekte fayda var.

FAYDALARI

Boza, fermente bir üründür. Florasında pek çok laktik asit bakterisi bulunur. Bu mayalar ve laktik asit bakterileri probiyotik etki gösterirler. Probiyotikler bağırsaklarda bulunan canlı bakterilerdir. Bu faydalı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, vücudun direnci artar. Hem kronik hem de mevsimsel hastalıklara karşı güçlü bir korunma kalkanı sağlanır. Probiyotiklerin kan şekeri, kolesterol ve hatta vücut ağırlığının dengede kalmasında da rolleri vardır. Laktik asit bakterileri sindirim sistemini korur. Mide yanması gibi şikayetleri önler, bağırsak fonksiyonlarını düzenler, hazmı kolaylaştırır, gaz şikayetlerinin ortadan kalkmasını sağlar, kabızlığı azaltır. Bozanın içerdiği bu faydalı bakteriler, tükettiğimiz gıdalarla vücudumuza giren toksik, alerjen ve kanserojen maddeleri yok eder. Boza oldukça besleyici ve enerji veren bir içecektir. Zengin bir karbonhidrat kaynağıdır ve B vitamini içerir. Bu yüzden özellikle kilo almak isteyenler, büyüme çağında olan gençler, halsizlik çekenler, yüksek enerjili diyetle beslenmesi gerekenler ve ağır iş temposunda çalışanlara önerilebilir.