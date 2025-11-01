Türk mutfağının vazgeçilmezi helvanın enfes tarifi! Her lokmada ayrı bir şifa...

Kültürümüze özel denilebilecek bir tatlı olan helva yapımı ülkemizde köy ve kasabalara kadar yaygındır. Helva, Arapça dilinde genel itibarı ile tüm tatlıları ifade etmek için kullanılır ve kelimenin kökü hulviyyat sözcüğünden gelmektedir. Yine Arapçaya özgü olarak helva kelimesi tatlı kelimesiyle bir anlamda kullanılırken, bu durum Türk mutfağında binbir çeşit tatlılar içerisinde, malzemesi olsun, hazırlanış tekniği olsun, sunumuyla kendine özgü ayrı bir kolu ifade eder. Helva tarihine baktığımızda... Bu tatlıyı; ev içindeki yaşamda sohbetler, masallar, meddah gösterileri, kukla ve Karagöz etkinlikleri daha da renklendirirdi. Helva sohbetleri konakların özel selamlık dairelerinde yapılan sadece erkeklere özgü programlardı. Kimi zaman da harem bölümüne özel olarak kadın ve çocukların katıldığı ayrı bir helva sohbetleri düzenlenirdi. Ayrıca eskiden kış mevsimine denk gelen Ramazan aylarında soğuk kış gecelerinin başlıca eğlenceleri haline gelmişti helva sohbetleri. Devlet erkânından tutun da orta halli insanlara kadar her aile kendi muhitinde dedelerinden gördüğü adet üzerine helva sohbetleri düzenlerdi. Ek olarak belirtmek gerekirse vezirlerin helva sohbetleri pek tantanalı olurmuş. Bu sohbetlerde her sınıftan insanlar kendi zevklerine göre toplantılar yaparak uzun Ramazan gecelerini eğlence ve sefa içinde geçirirlermiş.