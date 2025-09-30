Türkiye tüp bebekte dünyaya örnek oluyor! Evlat hasreti çekenler için son teknoloji çözümler

Dünyada kısırlığa çare arayan, evlat özlemiyle yanıp tutuşan ailelere son teknolojik tedavilerle destek olan tüp bebek ve kadın hastalıkları uzmanları Kıbrıs'ta bir araya geldi. Amerika'dan İngiltere'ye, İspanya'dan İtalya'ya dünyanın dört bir yanından bilim insanları doğum oranlarının düşmesine bağlı olarak dünya nüfusunun azalmasıyla ilgili çığlıkları masaya yatırdı. Tüp bebek tedavilerinde yapay zekanın da damgasını vurduğu son teknolojik tedaviler paylaşıldı. Ben de kongrede sizler için gelişmeleri izledim.

NÜFUS ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus artışında ciddi bir azalma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tıraş, "Türkiye'deki son araştırmalara göre aile başına çocuk sayısı 1.53. Bu 3-5 yıl önce 1.8'di. 3 büyük şehirde Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1.3. Trakya Bölgesi ve Bartın gibi bazı şehirlerde bu oran 1.03. Yani 1. Bu ne demek? '2 kişi yerine 1 kişi bırakıyor' demek. Bu, şu anda Avrupa ülkelerinde de aynı seviyelerde. Bazı ülkelerde 1, bazı ülkelerde 0.8 oranında nüfus yaşlanıyor. Nüfus artış hızındaki düşme çok dramatik ve hızlı" dedi.