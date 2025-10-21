Türkiye “tütünsüz” olmaya hazırlanıyor! Aile Sağlık Merkezleri'nde ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ açılıyor

RİSK 4-6 KAT YÜKSEK

Tütün endüstrisinin doğrudan gençleri hedef almak için renkli ve aromalı ürünler ile pazara girdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, "Araştırmalar; daha önce hiç sigara içmemiş ama elektronik sigarayı denemiş gençlerin ve çocukların, ardından sigara içmeye de başladığını ve daha önce sigara içip bırakan yetişkinlerin ise elektronik sigara kullandıklarında yeniden sigaraya başlama risklerinin 4-6 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu veriler, elektronik sigaraların, nikotin bağımlılığının sürmesine yol açtığının kanıtıdır" dedi.



AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ YÜZDE 270 ARTIRIYOR

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Bostan ise şu çarpıcı verileri paylaştı: "Elektronik sigaralar yüzlerce toksik kimyasal partikül ve madde yayarak, solunum yollarında inflamasyon, bronşit, astım ve özellikle EVALI denen ölümcül durumu oluşturmaktadır. EVALI, elektronik sigara/ vaping kullanımına bağlı gelişen akut akciğer hasarıdır. Deneysel veriler, uzun süreli elektronik sigara kullanımının karaciğer, kalp ve böbreklerde de hasar (fibrozis) yarattığını göstermektedir. Elektronik sigara kullanımının yarattığı DNA hasarı, çeşitli metabolik bozukluklarla kendini gösterebilmektedir. Elektronik sigaralarda yer alan aromalar, sadece kendi başlarına bile, hücresel ölüme yol açabilmektedir. Ayrıca e-sigara ile sigara bırakmayı deneyen bireylerin uzun süre akciğer kanseri gelişim riski yönünden takip edildiği çok geniş ölçekli araştırmalarda, e-sigara kullananlarda, kullanmayanlara göre akciğer kanseri riskinin yüzde 270 oranında arttığı gözlenmiştir."