Türkiye’den dünya tıbbına büyük katkı! Yeni cerrahi teknik umut oldu

'ENDOSKOPİK CERRAHİ' GEBELİK ŞANSINI ARTIRIYOR

Onursal Kongre Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, üreme sağlığı alanındaki en güncel gelişmelere dikkat çekerek,"Üç boyutlu ultrasonografi ile teşhis edilen ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebilen Tşeklinde rahim anomalisinde, özellikle tekrarlayan düşük ve başarısız tüp bebek öyküsü gibi durumlarda, mini rezektoskop ile yapılan minimal cerrahi müdahale, gebelik şansını ve tüp bebek başarısını artırmaktadır. Ayrıca, tüp bebek tedavisi başarı oranlarını düşüren çikolota kisti (endometriozis) ve rahim içi lezyonlar gibi patolojilerde, bu lezyonların endoskopik cerrahi ile çıkarılması veya tedavi edilmesi, hem implantasyon hem de gebelik oranları üzerinde pozitif bir etki oluşturmaktadır" dedi.