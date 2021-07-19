Siz en çok hangisini kullanıyorsunuz? İşte Türkiye'nin en çok kullandığı emoji!

Facebook Dünya Emoji Günü'nü kutlamak amacıyla Türkiye 'deki kullanıcılar tarafından en çok kullanılan emojiler paylaştı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Facebook'ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı; favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösteriyor.



TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARIN FAVORİ EMOJİLERİ

Dünya genelinde son üç ayda oluşturulan gönderilere bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla emojili gönderi paylaştığı gözlenirken, Türkiye genelinde en çok kullanılan emojiler mutluluk gözyaşı, kırmızı kalp, katlanmış eller ve ukala kendini beğenmiş emoji oldu. Emoji kullanımında kadın-erkek ayrımına gidecek olursak; kadınların ilk 5'inde öpücük gönderen yüz, kırmızı kalp, mutluluk gözyaşları, kollarını kavuşturan insan ve kalpli gülen yüz varken erkeklerin ilk 5'inde mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş gülen yüz, kahkahaya boğulan emoji, kırmızı kalp ve gözlerle gülen emoji var.

Her jenerasyonun emoji tercihlerinin ne kadar farklı olduğu aradaki farklılığı da ortaya koyuyor. Oldukça eğlenceli olan bu seçimler, günlük yaşam pratiklerini de yansıtıyor gibi düşünülebilir.