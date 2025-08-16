Türklerin misafirperviliği bir kez daha örnek oldu! Avustralya'daki bu olay "yok artık" dedirtti...

Şimdi size anlatacağım hikâye, yurt dışında yaşandı. Annenin durumu Tik Tok hesabından paylaşmasıyla tüm dünyaya yayıldı ve birçok ülkede de tartışılıyor. Olay şöyle; sık sık kızının en yakın arkadaşını oyun buluşması (playdate) etkinliğinde evinde misafir eden ve çocuğa gözü gibi bakan anne, bu sefer de kızının arkadaşının evinde oyun buluşmasına katılmasına izin veriyor. Ancak hiç aklına gelmeyecek bir durum yaşanıyor. Kızı saatlerce arkadaşının evinde kalır ama bu zaman içerisinde kızına ne yemek ne de su verilir. Sofra kurulduğunda aile üyeleri sofraya oturuyor ama misafir çocuğu başka bir odaya gönderip yemek bitene kadar orada bekletirler. Annesi ise ara ara mesajla kızının durumunu sorar. Her defasında her şeyin yolunda olduğu söylenir. Kızımı misafirlikten alan anne, olanı biteni evde öğrenir. Kızına bir bardak su bile verilmemiş. Üstelik kızı, arkadaşıyla arası bozulmasın diye bunları annesine anlatmaktan çekiniyor. Saatlerde kızının aç ve susuz bırakıldığını anlatan anne, öfkeli bir şekilde sitem ediyor. Üstelik can alıcı nokta, kendileri yemek yerken kızının başka bir odaya gönderilmesi... Bu olay sosyal medyada da çok konuşuluyor. Kimi bunun insanlık dışı olduğunu kimi ise küçük kızın sofraya alınmayarak dışlandığını söylüyor.

Durum biz Türk anneler içinse daha vahim. Misafirperverliğiyle tanınan topraklarda yaşıyoruz. Bizlere bir çocuk emanet edildiğinde onu kendi çocuğumuzdan ayırmaz hatta daha da fazla özen göstererek ağırlarız. Defalarca yemek sunar, çeşit çeşit ikramda bulunuruz. Hatta çoğumuz daha gelmeden börek, poğaça, pasta, limonata gibi hazırlıklarını mutlaka yapar, kenarda tutar. Bu sebeple videonun altına yapılan "Kendi evinin kuralları vardır" argümanı bize pek mantıklı gelmez.

AHLAKI BİR SORUMLULUK

Bu olay, çocuklar arası ilişkiler kadar ebeveynler arası iletişim eksikliğini de gündeme getirdi. Misafir çocuğun beslenmesi, yalnızca bir "ikram" meselesi mi? Yoksa ev sahibi ebeveynin ahlaki sorumluluğu mu?

Bence mesele, yalnızca açlık ya da susuzluk değil. Çocuklar, bizim yetişkinler olarak kurduğumuz sosyal atmosferin içine doğuyor. Bir çocuğun, arkadaşının evinde kendini "ikinci planda" hissetmesi, ilerideki sosyal güveni ve empati yeteneği açısından iz bırakabilir. Üstelik bu durum hem ev sahibi hem de misafir ebeveyn arasında önceden konuşularak kolayca önlenebilirdi.