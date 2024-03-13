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Turkuvaz Medya Grubu çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başarılı Programcı Esra Erol ile bir araya geldi

Turkuvaz Akademi ev sahipliğinde, Turkuvaz Medya Merkezi binasında gerçekleşen Turkuvaz Akademi "Diyalog” Semineri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:28
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TURKUVAZ MEDYA GRUBU ÇALIŞANLARI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE BAŞARILI PROGRAMCI ESRA EROL İLE BİR ARAYA GELDİ

Programın ilk seminerinde başarılı programcı Esra Erol Turkuvaz Medya Çalışanları ile buluştu. Seminer boyunca Kadınlar Günü'nün anlamını ve önemini katılımcılarla paylaşan Erol, kendi hayat hikayesinden kesitler sunarak sahip olduğu ilkelere nasıl ulaştığının altını çizdi ve kadınların toplumsal hayattaki rolü konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Çocukluğundan itibaren yaşadığı olaylara bakış açısını, duygu ve düşüncelerini, samimi bir dille aktaran Erol, izleyicilere sevdikleri işi yapmak için hiçbir engele takılmamaları gerektiğini ifade ederek "hayallerinizi gerçekleştirmek için hedef koymanız ve o hedefe ulaşmak için disiplinli ve sıkı bir şekilde çalışmanız gerekir" mesajını verdi.

Yoğun ilgi gören Turkuvaz Akademi "Diyalog" Seminer Programı, ilerleyen dönemlerde ele alacağı farklı konu ve konuklarla çalışanları bir araya getirmeye devam edecek.

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