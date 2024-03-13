Turkuvaz Medya Grubu çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başarılı Programcı Esra Erol ile bir araya geldi

Programın ilk seminerinde başarılı programcı Esra Erol Turkuvaz Medya Çalışanları ile buluştu. Seminer boyunca Kadınlar Günü'nün anlamını ve önemini katılımcılarla paylaşan Erol, kendi hayat hikayesinden kesitler sunarak sahip olduğu ilkelere nasıl ulaştığının altını çizdi ve kadınların toplumsal hayattaki rolü konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Çocukluğundan itibaren yaşadığı olaylara bakış açısını, duygu ve düşüncelerini, samimi bir dille aktaran Erol, izleyicilere sevdikleri işi yapmak için hiçbir engele takılmamaları gerektiğini ifade ederek "hayallerinizi gerçekleştirmek için hedef koymanız ve o hedefe ulaşmak için disiplinli ve sıkı bir şekilde çalışmanız gerekir" mesajını verdi.

Yoğun ilgi gören Turkuvaz Akademi "Diyalog" Seminer Programı, ilerleyen dönemlerde ele alacağı farklı konu ve konuklarla çalışanları bir araya getirmeye devam edecek.