Uçma sevdası sayesinde kanseri yendi! Kokpitte umut dolu yolculuk...

BİRBİRİMİZE GÜÇ VERİYORUZ İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Uygulamalı İletişim bölümü mezunu olan pilot Cansu Kıyan eşinin de pilot olması dolayısıyla birbirlerine karşılıklı anlayış gösterdiklerini ve destek olduklarını söylüyor. 11 yıldır şirket bünyesinde çalışan Kıyan, "Daha önce de havacılık sektöründe çalışıyordum. Çocukluktan beri istediğim bir meslekti, devamında da şirket bünyesindeki eğitimi tamamlayarak bulunduğum konuma geldim. İlk uçuş çok heyecanlı ve keyifli oluyor. Herkesin kendi lisansı var, belirli alanlardaki uçakları kullanabiliyorlar ben Airbus filosundayım. Yaklaşık bir yıldır Airbus filosunda first officer (ikinci pilot) uçuyorum" ifadelerini kullandı. Mesleğin erkeği kadını olmadığını belirten Kıyan, "Mesleki olarak çok zorlandığım bir nokta yok. Zaten benim eşim de pilot, saat açısından da alışık olduğum bir düzende devam ediyorum. Eşimle aynı mesleği yapıyor olmak birbirimizi daha iyi anlamamız ve destek olmamız açısından fayda sağlıyor. Kadınların bir şey yapmak istedikten sonra her şekilde yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

KADINLARIN HER ŞEYİ BAŞARABİLECEĞİNE İNANIYORUM

31 yaşındaki pilot Gizem Yılmaz, gıda yüksek mühendisliği mezunu... 2018 yılında THY bünyesinde çalışmaya başlamış: "İşe girdikten iki yıl sonra pilotaj eğitimi almaya karar verdim. Üç yıl gibi bir sürede de bütün eğitimi bitirip geçen sene ağustos ayında 37 filosunda kaptan olarak göreve başladım. Şehir dışında aldım eğitimler, bir yandan iş temposuyla yorulduğum ve zorlandığım anlar oldu ama pes etmeden mücadeleye devam ettim. Ailem bu eğitim sürecinde bana çok destek oldu. Onların moral ve motivasyonu sayesinde attığım her adımda onların desteğini arkamda hissettim. Kadınların her şeyi başarabileceğine dair inancım var, onlara güveniyorum."