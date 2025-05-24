Uçma sevdası sayesinde kanseri yendi! Kokpitte umut dolu yolculuk...

Türk Hava Yolları’nın gökyüzündeki üç kadın pilotu, başarılı kariyerlerinin sırrını anlattı. En iyi bildikleri yer olan kokpitte sohbet ettiğimiz Bilge Derin, Cansu Kıyan ve Gizem Yılmaz; ön yargıların yıkıldığını, bu sayede kadın pilot sayısının arttığını söylüyor.

Hande ERDEM Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:56 PAYLAŞ ABONE OL

'İstikbal Göklerdedir' ilkesiyle görevlerini sürdüren kadın pilotlar, gençlere ilham veren pilotluk serüvenini paylaştı. Bilge Derin, Cansu Kıyan ve Gizem Yılmaz ile en iyi bildikleri yerde, kokpitte konuştuk. Kaptan pilot Bilge Derin, meme kanserine yakalandığı 2018'de uçuştan uzak kaldığı dönemi anlatırken tedavisinin ardından THY ekibi tarafından kendisine hediye edilen pembe pilot şapkasını gururla sakladığını anlatıyor. Eşi de pilot olan Cansu Kıyan ise, "Bu mesleğin erkeği-kadını olmaz diye düşünüyorum, Kadınlar isterse her işi yapar. Kendilerine inanıp güvensinler" diyor. Çiçeği burnunda genç pilot Gizem Yılmaz ise, "Kadınlara güvenin. Onlar her şeyi başarabilir" mesajını verdi.

BAŞKA KADINLARA İLHAM VERMEK BÜYÜK MUTLULUK

Kaptan pilot Bilge Derin, meme kanserine yakalandığı 2018'de uçuştan uzak kaldığı dönemi anlatırken tedavisinin ardından THY ekibi tarafından kendisine hediye edilen pembe pilot şapkasını gururla sakladığını anlatıyor. Bilge Derin, "Yolcular bizi gördüklerinde çok mutlu oluyor, heyecan duyuyorlar. Çok tebrik alıyorum. Başka kadınlara ilham olmak gurur verici" diyor. Eşi de pilot olan Cansu Kıyan ise, "Yolcularımız beni gördüğünde şaşırıyorlar. Bu mesleğin erkeği kadını olmaz diye düşünüyorum, Kadınlar isterse her işi yapar. Kendilerine inanıp güvensinler" ifadelerini kullandı. Çiçeği burnunda genç pilot Gizem Yılmaz ise, "Kadınlara güvenin. Onlar her şeyi başarabilir" mesajını verdi.