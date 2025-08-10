Unutkanlık demans belirtisi olabilir! Dikkat etmeniz gereken 8 işaret...



B12 DÜZEYİNİZ NASIL?

Uzm. Dr. Şalçini, stres, yoğun çalışma temposu, uykusuzluk, B12 eksikliği, tiroit bozuklukları, depresyon, anksiyete ve bazı ilaçların yan etkileri gibi birçok faktörün unutkanlığa neden olabildiğini belirterek, "Bu durumlar genellikle altta yatan neden tedavi edildiğinde veya ortadan kaldırıldığında düzelir" dedi.





HANGİ DURUMDA TEHLİKE SİNYALLERİ ÇALMAYA BAŞLIYOR?

Uzm. Dr. Şalçini, demansın günlük yaşamı ciddi şekilde etkilediğinin altını çizerek, hangi unutkanlıkların bir uyarı sinyali olabileceği ve doktora başvurmayı gerektireceğini şöyle açıkladı:

Normal unutkanlıklardan farklı olarak, demans belirtileri genellikle günlük yaşamı ciddi şekilde etkiler ve zamanla kötüleşir.

Yemek pişirmeyi veya faturaları ödemeyi unutmak gibi günlük görevleri yerine getirme de zorluk.

Problem çözme ve planlama yeteneğinde azalma, karmaşık işleri organize edememek.

Zaman ve yer kavramında karışıklık, tanıdık bir yerde kaybolmak gibi görsel-uzamsal yeteneklerde bozulma.

Kelime bulmada güçlük çekmek veya konuşmayı takip edememek.

Eşyaları yanlış yerlere koyma ve bulamama, daha sonra mantıksız yerlerde bulmak.

Basit kararları bile verememek, hobilerden ve sosyal aktivitelerden uzaklaşma.

Kişilik ve ruh halinde değişiklikler.