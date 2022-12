Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı... Aldatma sonrası, ilişki kurtulur mu?

"Heyecan bitti aldattım", "Değersiz hissettim aldattım", "Kendimi kontrol edemedim, aldattım" gibi bahaneler artabilir. Aldatmanın genel geçer tek bir sonucu yoktur. Bazı kişiler aldatma sonrası ilişkilerine ikinci şansı tanıyabilirken, bazıları ilişkiyi tamamen sonlandırmayı seçebilir. Aldatılan kişi, genellikle olay sonrası kendinde eksiklik arama eğiliminde olmaya başlar. Daha az güzel, daha az anlayışlı vb. durumlarla kendini suçlar. Fakat aldatma tamamen sadakatsizlik gösteren bireyle ilgili sorunlu bir durumdur. Aldatma sonrası her iki kişi de ilişkiyi onarmak istedikleri zaman, aldatan kişinin bu davranışı neden yaptığı da çözülebilir. Bu noktada, her iki birey de birbirlerine olan duygularını anlayabilirse, ilişkinin kurtarılması mümkündür. Hatta her iki tarafın birbirini anladığı, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı yeni kurulan bu ilişki, bazen eskisinden daha da sağlam olabilir.