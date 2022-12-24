Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı... Aldatma sonrası, ilişki kurtulur mu?

Aldatılma yaşanan kişi, genellikle bu yoğun olumsuz duyguyu bir an önce birileriyle paylaşarak rahatlamak ister. Fakat bu gibi durumlar, üçüncü kişilere anlatılmadan önce çiftler arasında çözülebilmelidir. Kişi, başkalarına anlattıktan sonra kendini ilişkiyi sonlandırma zorunluluğunda hissedebilir. İnsanların ondan ayrılmasını beklediğini düşündüğü için de bu kendi başına karar vermesinin önüne geçer. İnsanların "Neden hala bu kişiyle devam ediyorsun, neden ayrılmadın?" gibi söylemleri, sağlıklı kararlar almayı engeller. Aldatılmak başa gelen bir kader değildir. Bundan ötürü aldatılan kişinin bunun sebebi kişinin kendisinde değildir. Aldatmak belirli bir cinsiyete özgü bir davranış kalıbı değildir. Aldatmayı belirleyen şey, bireyin yetişme tarzı, çocukluğu, yetiştiği sosyal çevre, evlilikten ve ilişkiden beklentileridir. Aldatılan kişi bundan ötürü aldatan kişiden ayrılsa bile, yapılan hatalı davranışı belirli bir cinsiyete yüklemeden kendi içinde çözümlemelidir.



Siz elinizden geleni yapmış da olsanız, her açıdan yeterli özelliklere sahip bir partner de olsanız aldatılmanız sizin herhangi bir özelliğinizin varlığı veya yokluğu ile ilgili değildir. Her aldatma evliliğin tamamen sorunlu olduğunun göstergesi değildir.

ASLAN OĞLUM, SANA KIZ MI YOK!

Erkek çocukların büyüdüğü aile ve toplumda özellikle cinsiyete yönelik "Aslan oğlum, istediğini yapabilirsin, sana kız mı yok!" gibi cümlelerle büyütülüyor olması sadakati azaltmada erken çocukluğun önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Kişi bu cümleleri işittikçe hayatta hep farklı alternatifleri olabileceğini ve daha iyisini bulabileceğini düşünür. Bundan dolayı daha çocuklukta yetiştirme tarzlarına dikkat etmek gerekir.

İLİŞKİYİ BİTİRMENİZ GEREKEN DURUM

Eşinizi, partnerinizi aldatmak istemiyor fakat kendinizi bunu yapmaktan da alıkoyamıyorsanız çift olarak terapi desteği almanız gerekebilir. Eğer destek alındığı halde davranış sürüyorsa da en sağlıklısı bu ilişkiyi sonlandırmaktır. Çünkü eğer ilişki zorla sürdürülmeye çalışılırsa gittikçe daha da olumsuz bir hale bürünmeye başlayacaktır.