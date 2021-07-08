Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! "Meslek hayatımda karşılaştığım en ilginç vaka..."

Takıntılar, anksiyete, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar davranış değişikliğine yol açıyor. "Terapiyi kendinize bir yatırım gibi görün" diyen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, mesleki hayatında karşılaştığı en zor vakaları ve en ilginç takıntıları sabah.com.tr'ye anlattı. Ezmeci, bugüne kadar ilginç diye tanımlayabileceği birçok danışanla karşılaştığını belirterek stres ve kaygının beyin üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 08.07.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 11:09 ABONE OL PAYLAŞ

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, mesleki hayatında en çok zorlandığı konuları, kendisini en çok şaşırtan soruları ve ilginç takıntıları sabah.com.tr'ye açıkladı. Kişinin kendisini iyi hissetmesi için önemli tüyolar veren Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, çocukluktan kalma değersizlik hissinin yaşamı ne kadar çok etkilediğine dikkat çekti. "EŞİM UYKUDAN UYANIP TIRNAKLARINI KESİYOR" Mesleki hayatında kendisini en çok şaşırtan sorulardan bahseden Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, "Sorular sayesinde hiç olmaz dediğimiz şeylerin aslında olduğunu görüyoruz. Ben de bazen çok şaşırıyorum. Sanki daha önce hiç görmediğimiz bir alana ışık tutuluyor gibi hissediyorum. Bazen komik ama şaşırtıcı şeyler oluyor. Örneğin "Eşim kayınvalidem geldiği zaman onla uyuyor, ne yapayım?", "Eşim uyurken bana vuruyor, tırnaklarını kesiyor, eşya kırıyor ve sabah hatırlamıyor, tedavisi var mı?" gibi komik ve tuhaf sorular geliyor." dedi.

"GECE DEFALARCA UYANIP ÇOCUKLARININ PARMAKLARINI SAYIYOR" Takıntısı olan danışanları arasında kendisini en çok şaşırtan vakaları anlatan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, şöyle konuştu; "Takıntı çok ilginç bir hastalık. Öyle değişik şeyler oluyor ki danışanlar bile ilginç buluyor, anlamlandıramıyorlar. Örneğin bir danışanımın tuvaletten çıktıktan sonra yaptığı dans gibi belli hareketlerle yaptığı bir ritüel vardı. Bunu yapmazsa o gün işlerinin ters gideceğine başına bir şey geleceğine inanıyordu. Başka bir danışanım gece defalarca uyanıp çocuklarının parmaklarını sayıyordu. Çocukları dışarı çıkarken ve eve geldiğinde tek tek el ve ayak parmaklarını sayıp kontrol ediyordu." "DUYDUĞUM ŞEYLERİ ETKİSİNDEN GÜNLERCE ÇIKAMADIĞIM ZAMANLAR OLDU" Mesleki hayatında en çok zorlandığı konulardan bahseden Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, "Beni en çok zorlayan ve en çok etkilendiklerim çocuk istismarı vakaları. Özellikle meslek hayatımın ilk yıllarında duyduğum şeylerin etkisinden günlerce çıkamadığım oluyordu. Bu yüzden doktora eğitimimde bu konuda çalışmalar yapıyorum. Terapi desteğiyle bireylere destek olmanın dışında literatüre de bu yönde katkı sağlamayı çok istiyorum." dedi.

İYİ HİSSETMEK İÇİN ATMAMIZ GEREKEN BEŞ ADIM... Bir insanın 'iyi hissetmesi' için, psikolojik rahatsızlıklarından ve takıntılarından kurtulması için atması gereken en önemli beş adımı sıralayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, açıklamalarına şöyle devam etti; "Öncelikle bu konuda istekli olunması gerekiyor. Bir de ciddi konularda mutlaka uzman desteği alınmalı. Bazı sıkıntıları kendi kendinize aşamayabilirsiniz, bunu kabul etmek gerekiyor. Terapiyi kendimize bir yatırım olarak düşünebiliriz." Bunun dışında herkes için geçerli 5 adım belirlemek gerekirse; Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek Kişisel bakımına önem vermek Sınır çizmek ve korumak Konfor alanının dışına çıkmak Üretken olmak "BİZİ SEVEN İNSANLARI HAK ETMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜR KENDİMİZDEN UZAKLAŞTIRIRIZ" Birçok kişinin yaşadığı değersizlik duygusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, "Tüm psikolojik rahatsızlıkların temelinde değersizlik hissinin olduğunu söylemek doğru olmaz. Fakat oldukça yaygın görülen değersizlik şeması, ilişkilerimizi ve işimizi doğrudan olumsuz etkileyebilir. Bu şekilde dolaylı yoldan da çeşitli psikolojik hastalıklara sebep olabilir. Değersizlik hissi çocukluğumuzda bazı kusurlarımızdan dolayı değerli olmadığımızı, sevilmediğimizi ve dışlandığımızı düşündüğümüzde, ilerleyen zamanla birlikte dünyaya bu gözle bakmaya başlarız. Bu kusurlarımızdan dolayı sevilmez ve önemsenmez hissederiz. Üstelik bizi seven insanları da hak etmediğimizi düşündüğümüz için kendimizden uzaklaştırırız. Bize kötü davranan insanları daha çekici buluruz. Bu şekilde bir değersizlik sarmalına girmiş oluruz. Bu hisle başa çıkmanın ilk adımı değersizlik şemasını ve bu şemanın köklerini fark etmektir. Bunu fark ettikten sonra kendimize önce bizim değer vermemiz gerekir. Hayatımızın merkezine kendimizi koymak, sınırlarımızı belirlemek, kendimizi geliştirmeye çalışmak yani kendimize yatırım yapmamız gerekir. Bilinçli bir şekilde kendimizi bize zarar veren insanlardan uzaklaştırıp, bize değer veren insanlarla birlikte olmamız gerekir. Bu şekilde değersizlik hissiyle başa çıkabiliriz." dedi.

STRES VE KAYGI BEYNİ NASIL ETİKİLİYOR? Stres ve kaygının beyin üzerindeki etiklerini açıklayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, şöyle konuştu; "Kaygı ve stres vücudu tehlikelere karşı hazırlar. Hormonlar ona göre salgılanır, beyinde belli başlı bölgelere daha çok kan gider, kaslar kasılır, tüm vücut savaşmak için aktive edilir. Fakat ortada somut bir tehlike olmadığından ya da bu tehlikeye hazır olma hali normalden çok uzun sürerse bu durum vücudu tüketmeye başlar. Bu da hem zihinsel hem de fiziksel anlamda insanı yıpratır, yaşlandırır. Uyku ve yemek düzenimiz bozulur. Üstelik beynin sadece bazı bölgeleri aktif olduğu için sağlıklı kararlar verememeye başlarız. Günlük performansımız düşer, ilişkilerimiz bozulmaya başlar."

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSETMEK ZAMAN VE ÇABA İSTİYOR" Hayata yeniden başlamak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, "Hayata her gün yeniden başlıyoruz. Bir yandan da hayatımızı alışkanlıklarımız belirlediği için hep aynı döngüde kalıyoruz. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz için önce düşüncelerimizi ve davranışlarımızı değiştirmemiz gerekir. Yani küçük adımlardan bahsediyorum. Bu küçük adımların akıllıca belirlenmesi için de şu anki sorunların tespitini yapıp, kendimize hedefler koymalıyız. Bu hedeflere doğru ilerlerken bir bakarsınız yeniden doğmuş gibisiniz. Yani yeniden doğmak biraz zaman ve çaba istiyor. Ne yapmak istiyorsanız her gün onun için mutlaka küçük de olsa bir adım atın. Bir de mutlaka imkan yaratıp terapiye gidilmeli. Çünkü terapiyle, çok kısa sürelerde inanılmaz değişimler gözlemlenebiliyor." diye konuştu.