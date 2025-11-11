Uzmanından buz tutan camları çözen tek yöntem! “Bu hata arabanın motoruna zarar veriyor”

Uzmanlar ayrıca, buğulu camları elinizle silmemenizi öneriyor: "Elleriniz camda yağlı iz bırakır, hatta yüzüğünüz varsa camı çizebilir. Bunun yerine tüy bırakmayan bir bez kullanın."

EN ÇOK YAPILAN HATALARDAN BİRİ İSE SICAK SU KULLANMAK!

Uzmanlar bu konuda da uyarıyor: "Camın üzerine sıcak ya da ılık su dökmek, camın genleşip ardından hızla soğumasına neden olur. Bu da camda çatlaklara yol açabilir."

Ayrıca sıcak su, çok soğuk havalarda daha hızlı donarak hem cama hem silecek sistemine zarar verebilir. Uzmanlar, soğuk su kullanımını da önermiyor çünkü o da donma riski taşıyor.