Uzmanından buz tutan camları çözen tek yöntem! “Bu hata arabanın motoruna zarar veriyor”

Uzmanlar bu kış aracınızı en etkili şekilde nasıl buzdan arındırabileceğinizi anlattı ve "tek işe yarayan yöntemi" açıkladı. Aynı zamanda sık yapılan hatalara da dikkat çekti.
Uzmanlar, öncelikle aracınızı çalıştırmadan önce sileceklerin kapalı olduğundan emin olmanızı tavsiye ediyor. Çünkü donmuş silecek lastikleri cama yapışmışsa, çalıştırmak motora zarar verebilir veya lastiği koparabilir.
Sonrasında motoru çalıştırıp, ısıtma kanallarını ön cama yönlendirin. Aracınızda varsa arka cam rezistansını ve ısıtmalı yan aynaları da devreye alın.
Uzmanlara göre, bu noktada klimayı açmak en doğru hamlelerden biri çünkü klima havadaki nemi alarak camların buğulanmasını önlüyor.
Uzmanlar ayrıca, buğulu camları elinizle silmemenizi öneriyor: "Elleriniz camda yağlı iz bırakır, hatta yüzüğünüz varsa camı çizebilir. Bunun yerine tüy bırakmayan bir bez kullanın."
Güvenlik açısından da motor çalışırken aracın başında beklemeniz tavsiye ediliyor.
EN ÇOK YAPILAN HATALARDAN BİRİ İSE SICAK SU KULLANMAK!
Uzmanlar bu konuda da uyarıyor: "Camın üzerine sıcak ya da ılık su dökmek, camın genleşip ardından hızla soğumasına neden olur. Bu da camda çatlaklara yol açabilir."
Ayrıca sıcak su, çok soğuk havalarda daha hızlı donarak hem cama hem silecek sistemine zarar verebilir. Uzmanlar, soğuk su kullanımını da önermiyor çünkü o da donma riski taşıyor.
En güvenli yöntem şu şekilde sıralanıyor:
Uzmanlar ayrıca internette dolaşan "cama patates sürme" gibi yöntemlerden uzak durulmasını da tavsiye ediyor.