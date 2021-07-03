Uzmanından sağlıklı beslenme önerisi

Koronavirüsle birlikte esnek veya uzaktan çalışma, sokağa çıkma kısıtlamaları veya hastalıktan korunmak için zamanın çoğunu evde geçirme gibi zorunlulukların ortaya çıkması gün içerisindeki meşguliyetleri azalttı. Bununla birlikte yaygınlaşan sık sık beslenme, abur cubur tüketimi ve aşırı besin alımı gibi davranışlar istenmeyen kilo artışlarına neden olarak sağlığı da etkiledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, pandemi döneminde beslenmeye ilişkin yapılan yanlışlıkları sıralayarak, sağlıklı beslenmeye yönelik bilinmesi gerekenleri paylaştı.

BESLENMEDE EN ÇOK YAPILAN YANLIŞLAR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aksoylu, bu dönemde en çok yapılan yanlışlar arasında fast food tüketimin artması olduğunu söyledi.

Evde normalde daha sık beslenme alışkanlığının geliştiğine dikkat çeken Aksoylu, "Atıştırmalık ve abur cuburların kontrolsüzce tüketilmesi, taze meyve ve sebze gibi besinlerin tüketiminin azalması yer alıyor. Evde geçirilen saatlerin uzaması ile birlikte yapılan aktiviteler sırasında tüketilen besinlere dikkat etmek gerekiyor" dedi.

KURUYEMİŞLERİN KONTROLSÜZ KULLANIMINA DİKKAT

Sağlıklı besinler arasında yer alan kuruyemiş ve kuru meyvelerin tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aksoylu, "Kuru yemişler, kuru meyveler aslında sağlıklı besinler olmalarına karşın birim hacimde yüksek enerji, karbonhidrat ve yağ içermeleri nedeniyle kontrolsüz bir şekilde tüketmeniz halinde hızlı kilo artışına yol açabilir" ifadelerini kullandı.