Uzmanından uyarı: Her bireyin bilmesi gerekiyor! Hayatta kalma oranını yüzde 70 artırıyor...

Doğal afetler, ani kalp rahatsızlıkları ve ev kazaları gibi durumlarda ilk yardım hayat kurtarıyor. Uzmanlar, acil servis başvurularının 3’te 1’inin ev kazalarından kaynaklandığını belirtiyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 15.09.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 13:08 PAYLAŞ ABONE OL

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından, toplumda ilk yardımın hayat kurtarıcı gücüne dair farkındalık oluşturmak amacıyla 2003 yılından bu yana her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü 'Dünya İlk Yardım Günü' olarak kutlanıyor. Yani dün 'Dünya İlk Yardım Günü'ydü. 188 ülkede bu kapsamda ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu yılın teması ise 'Sporlarda İlk Yardım' olarak belirlendi.





İLK YARDIM EĞİTİMİ ŞART

Özel bir üniversitenin İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Yıldız Çevirgen, ilk yardımın hayat kurtarıcı önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Toplumda her birey ilk yardım eğitimi almalı. İlk yardım, profesyonel sağlık yardımı sağlanana kadar, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız müdahalelerdir. İlk yardımın temel amacı, kişinin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesini kolaylaştırmaktır. Bir kaza ya da acil durumda, doğru ilk yardım müdahalesi, hayat kurtarabilir. İlk yardım, hayatın her alanında gereklidir ve herkes bu konuda bilgi sahibi olmalıdır."