Uzmanları açıkladı: Çikolatayı bunca zamandır yanlış yemişiz! Buzdolabına koyarsanız...

Gıda bilimcisi Natalie Alibrandi'ye göre; insanlar genellikle kakao bazlı bir atıştırmalık olan çikolatayı tüektirken çeşitli hatalar yapıldığını tespit etti. Özellikle çikolatayı muhafaza etme şekli, büyük önem taşıyor.
Görünüşe göre; çikolatayı buzdolabında saklamak, en büyük hatalardan biri. Çünkü "nem seviyeleri çok yüksek" olan bir ortamda çikolata muhafaza etmek, tadından bozulmalara neden olabilir. Çikolatayı ideal olarak muhafaza etme sıcaklığı ise; 18C olarak belirleniyor.
Buzdolabında saklanan çikolata, şekerlenebilir, "oksitlenebilir" ve buzdolabındaki diğer besinlerin kokuların geçişine neden olarak tadında bozulmalara neden olabilir. Çikolatanın uygun şekilde saklanmadığının en iyi göstergelerinden biri ise; kırmak istediğiniz tek seferde kırılmamasıdır ayrıca. Ayrıca yanlış saklanan bir çikolata, çok hızlı erir veya ufalanan bir dokuya sahip olur.
Gıda bilimcisi Natalie Alibrandi, çikolatanın keşfedilebilecek birçok katmanı bulunduğu, derin ve karmaşık incelik barındırdığını belirtiyor. Özellikle günün erken saatlerinde yemek, çikolata için ideal bir zaman dilimi olarak belirleniyor.
Uzmanlara göre; çikolatanın tadını gerçekten almak için çiğnemek yerine ağzınızda eritmeniz gerekiyor. Böylece çikolatada tüm aromalar, ağzınızda dağılabilir.
ÇİKOLATA NASIL YENMELİ?
Günün ilk saatleri
Günün erken saatlerinde, öğle yemeğine kadar güç sağlamaya yardımcı olacak harika bir sabah ortası kafein takviyesi için taze bir damak tadıyla tüketin.
Buzdolabında saklamayın
Oksidasyonu, şekerlenmeyi ve herhangi bir koku geçişini önlemek için çikolatayı 18 derecede saklayın.
Erimesine izin ver, çiğneme
Erimesine izin vererek, kakao yağının ağzınızı kaplamasına izin vererek tüm lezzetleri deneyimlemenizi sağlarsınız.
Küçük miktarlarda yiyin
Tat tomurcuklarının aşırı uyarılmasını önlemek için altı parçaya kadar 4 gramlık porsiyon yiyin.
Tüm duyularını kullan
Görme, koku, doku ve hatta işitme, deneyimin bir parçasıdır.
Beklenmeyen eşleşmeler
Tatlı çikolatayı (sütlü veya beyaz) acı yiyeceklerle veya acı çikolatayı tuzlu yiyeceklerle deneyin.
Lezzeti için yeterince bekleyin
Bazı çikolatalar 45 dakikalık bir tat bırakabilir, ancak çoğu durumda yedikten sonra 15 dakikalık bir bekleme yeterli olacaktır.
Farklı türlerdeki çikolataları bir araya getirmeyin
Farklı çikolata türlerini karıştırmak tat alma tomurcuklarını aşırı uyarabilir, bu nedenle farklı türleri (örneğin sütlü ve bitter çikolata) karıştırmaktan kaçının.