Uzmanları açıkladı: Çikolatayı bunca zamandır yanlış yemişiz! Buzdolabına koyarsanız...

Çikolata, en sevilen atıştırmalıklar listesinin başında geliyor. Fakat gerçekten doğru mu tüketiyoruz? Birçok uzman, aslında çikolatayı yanlış tükettiğimiz konusunda hemfikir. Peki gerçek çikolatanın lezzetini almak için ne yapmalıyız? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:44 PAYLAŞ ABONE OL

Gıda bilimcisi Natalie Alibrandi'ye göre; insanlar genellikle kakao bazlı bir atıştırmalık olan çikolatayı tüektirken çeşitli hatalar yapıldığını tespit etti. Özellikle çikolatayı muhafaza etme şekli, büyük önem taşıyor. Görünüşe göre; çikolatayı buzdolabında saklamak, en büyük hatalardan biri. Çünkü "nem seviyeleri çok yüksek" olan bir ortamda çikolata muhafaza etmek, tadından bozulmalara neden olabilir. Çikolatayı ideal olarak muhafaza etme sıcaklığı ise; 18C olarak belirleniyor.

Buzdolabında saklanan çikolata, şekerlenebilir, "oksitlenebilir" ve buzdolabındaki diğer besinlerin kokuların geçişine neden olarak tadında bozulmalara neden olabilir. Çikolatanın uygun şekilde saklanmadığının en iyi göstergelerinden biri ise; kırmak istediğiniz tek seferde kırılmamasıdır ayrıca. Ayrıca yanlış saklanan bir çikolata, çok hızlı erir veya ufalanan bir dokuya sahip olur.