Uzun yaşamın formülü belli oldu! Bu 5 alışkanlık ömrü uzatıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2030'a kadar dünya genelinde her 6 kişiden 1'inin 60 yaş veya üstünde olacağı tahmin ediliyor. Doç. Dr. Gülru Avcı, kaliteli yaşlılığın en güçlü iksirinin ise sosyal bağlar olduğunu söyledi.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:27 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2020'de 1 milyar olan 60 yaş ve üstü nüfus sayısının, 2030'da 1,4 milyarı bulması bekleniyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Gülru Avcı, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmanın sırlarını anlattı...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun ve beklenen ortalama yaşam süresinin arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Avcı, "Yaşlanmak hayatın doğal bir sürecidir. Ancak sağlıklı yaşlanmak, yalnızca şansla değil, doğru yaşam alışkanlıkları ve zamanında alınan önlemlerle mümkündür. Günlük hayatımıza ekleyeceğimiz küçük ama etkili değişiklikler, yaşlılık dönemini daha mutlu, bağımsız ve kaliteli kılar" dedi





DÜZENLİ KONTROL

Doç. Dr. Avcı, yaşla birlikte görülen kronik hastalık sayısının giderek arttığına dikkat çekerek, "Pek çok hastalık, belirtiler başlamadan önce vücutta sessizce ilerler. Düzenli sağlık kontrolleri sayesinde bu hastalıklar erken fark edilir ve tedavi çok daha kolay olur. Yılda en az bir kez doktor kontrolü, kan tahlilleri ve tarama testleri sağlıklı yaşlanmanın temelidir" dedi.