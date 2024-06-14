Uzun yolculukta mutlaka bunu yapın! Kazaya dur deyin...

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uzun yola çıkacak sürücülere direksiyon başında uykularının gelmemesi için tavsiyelerde bulundu.

AA Giriş Tarihi: 14.06.2024 13:42 PAYLAŞ ABONE OL

Uyku üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Öztürk, bayram tatili nedeniyle çok sayıda kişinin yola çıkacağını hatırlattı. Sürücülerin, yola çıkış saatlerine bağlı olarak uykulu şekilde direksiyon başına geçebildiğini belirten Öztürk, bu durumun can ve mal kayıplarına yol açan üzücü kazalara neden olduğunu vurguladı.

Yola çıkıldığında uykunun tam alınmış olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Öztürk, "Genelde hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle sürücüler daha serin olduğu düşüncesiyle gece saatlerinde yolculuk yapma eğiliminde oluyor fakat bu, yeterli uyku almadan yola çıkma gibi bir durumu ortaya çıkartıyor" dedi.