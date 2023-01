Uzun yollarda geçen azim dolu bir öykü: "Direksiyonun başında tüm derdimi unutuyorum"

'DİREKSİYON BAŞINDA DERDİMİ TASAMI UNUTUYORUM'

Yolculardan da her zaman destek aldığını söyleyen Göç, "Meslektaşlarımdan da güzel tepkiler alıyorum, tebrikler alıyorum. Özellikle yolculuk bittikten sonra 'Bizi sen mi getirdin? Yolculuk çok iyiydi' şeklinde tepkiler veriyorlar ardından da beraber fotoğraf çekiyoruz. Kızımı evde bırakıp yola çıkmak zor oluyor ama bu hayat mücadelesi onun için zaten. 4 yaşında çok tatlı bir kızım var, her şeyim onun üzerine kurulu. Direksiyonun başına geçtiğimde derdimi, kederimi, tasamı, her şeyimi unutuyorum. Açıyorum radyomu özellikle Müslüm Gürses dinlemek çok keyifli oluyor. Bu şekilde stres atıyorum" diye konuştu.