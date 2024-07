Vantilatör dehşeti 1 yaşındaki bebeği parmağından etti!

"Her zaman yüzde yüz başarı diye bir şey de yok bu konularda çünkü yaralanmanın tipine göre de her zaman yapılamayabiliyor. Hastamızın parmağı sarılmıştı kabaca, çocuğu çok fazla canını acıtmadan pansumanına bakmak lazım, bir an önce de ameliyathaneye aldık. Mümkün mertebe en kısa zamanda ameliyata aldık. Ameliyat 2 saat civarında sürdü, ertesi gün taburcu ettik çünkü dolaşımını iyi gördük. Bu konuda bazen daha uzun yatırdığımız hastalar olabiliyor."