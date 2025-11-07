Vegan tariflere yeni bir soluk katın! Hem sofralarınız hem ağzınız şenlenecek

Lezzetli ve sağlıklı bir alternatif arayan vejeteryan ve veganlar için harika bir seçenek sunan bu tarifler, hem geleneksel köftenin tadını çıkarmanızı hem de bitkisel protein ihtiyaçlarınızı karşılamanızda oldukça etkilidir. Veganların gözdesi kuru fasulye ile hazırlayabileceğiniz bu enfes tarif ile hem sofralarınız hem de mideniz şenlenecek...

Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:28 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kuru fasulye ile yapılabilecek köftelere yer veriyorum. Vegan beslenmenin baş tacı olan kuru fasulye ile alternatif köfte tariflerimi umarım beğenirsiniz.

KÖFTE MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet kuru soğan

10 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Maydanoz

Dereotu

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle haşlanmış kuru fasulyeyi robotta çekelim. Ardından kuru soğanı, maydanozu ve dereotunu da robotta çekelim ve yoğurma kabımızın içerisine alalım. Baharatları, unu, yumurta ve kabartma tozunu da ekleyip yoğuralım. Köfte şekli verelim. Köftelerimizi kızgın yağda iki taraflı pembeleşinceye kadar kızartalım.