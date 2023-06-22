Vücudu yeni doğmuş gibi arındırıyor! Hastalığın kaynağını bitiren en şifalı besin

Sağlık açısından oldukça önemli bir besin olan sarımsak, tüketildikten kısa bir süre sonra etkisini göstermeye başlıyor. Uzmanlar, günde bir diş sarımsak tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişimleri şöyle sıraladı;
ANTİOKSİDAN ETKİ GÖSTERİR
Yüksek miktarda antioksidan içeren sarımsak, vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve hücre hasarını azaltır. Sarımsak, yaşlanmayı önler, bağışıklığı güçlendirdiği için sağlıklı yaşam süresini uzatır.
KALBİ KORUR
Sarımsak, vücuttaki kötü kolesterolü düşürür. Kan basıncını düzenler ve kan pıhtılaşmasını önler. Düzenli olarak sarımsak tüketmek kalp sağlığını korur bu nedenle kalp hastalığı riskini azaltır.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için vücuttaki enfeksiyonla adeta savaşır. Doğal antibiyotik görevi gören sarımsak antimikrobiyal ve antiviral etkilere sahiptir.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Bazı çalışmalar, sarımsak tüketiminin bazı kanser türleri, özellikle mide ve kolorektal kanser riskini azaltabileceğini göstermektedir. Sarımsak, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilen ve apoptozis adı verilen programlanmış hücre ölümünü tetikleyebilen bileşikler içerir.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DÜZENLER
Sarımsak, sindirim sistemine faydalıdır. Sindirim enzimlerinin üretimini artırır, sindirim sürecini destekler ve sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin çoğalmasını teşvik edebilir.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Sarımsak, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. İnsülin salınımını artırabilir ve insülinin etkisini güçlendirebilir, böylece kan şekerinin düşmesine yardımcı olur.