Ya sizin çocuğunuz zorbalık yaparsa? "Suçlamayın davranışının nedenini anlayın"

FİZİKSEL ZORBALIK CİDDİ BİR TEHDİT

Fiziksel zorbalığın çocuklar arasında en kolay fark edilen ama çoğu zaman en fazla göz ardı edilen tür olduğunu belirten Yazıcılar, "Çelme takmak, itmek, yumruk atmak ya da eşyaları zorla almak çoğu zaman 'oyun' gibi görülse de, süreklilik kazandığında ciddi bir tehdit haline gelir. Genellikle okul bahçesi, koridor veya serviste öğretmen gözetimi dışında yaşanır" dedi.

SOSYAL ZORBALIK EN ZOR FARK EDİLEN

Sosyal zorbalığın ise çocukların en çok canını yakan ama fark edilmesi en zor zorbalık türlerinden biri olduğunu belirten Yazıcılar, "Oyunlara alınmamak, arkadaş grubundan dışlanmak, dedikoduya maruz kalmak ya da sosyal medyada görmezden gelinmek buna örnektir. Fiziksel bir darbe olmasa da çocuğun en temel ihtiyacı olan 'ait olma' duygusunu zedeler ve çoğu zaman yalnızlık, özgüven kaybı ve içe kapanma ile sonuçlanır" diye konuştu.