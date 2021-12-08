Yanlış ayakkabı tercihi ganglion kistlerine neden olabilir

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, ganlion kistleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Üşen, ganglion kistlerinin bir eklemin veya kasın kemiğe yapışan kısmı olan bir tendonun üzerinden köken alan, içi sıvı dolu kesecikler olduğunu belirterek, "Bu kistler kas iskelet sisteminin her yerinde görülebilmesine rağmen en çok el ve el bileğinde görülür. Tipik olarak el bileği sırtında, fındık büyüklüğünde, sınırları belirgin, orta sertlikte bir şişlik olarak ortaya çıkar. Bu keseciklerin içindeki sıvı, jöle kıvamında, yapışkan ve şeffaf renktedir. Ganglion kistlerinin boyutları büyüyüp küçülebilmekle beraber boyu 3 santimetreyi bulabilmektedir. Ganglion kistleri iyi huylu kistik tümörlerdir ve kötü huylu olma ihtimalleri yoktur" diye konuştu.



"DAR VE SIKI AYAKKABI RİSK FAKTÖRÜDÜR"

Ganglion kistlerinin sıklıkla 15 ila 40 yaş aralığında görüldüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Üşen, sözlerine şöyle devam etti: "Ganglion kistlerinin kesin sebepleri bilinmemekle beraber oluşumlarıyla bağlantılı faktörler vardır. Bunlardan biri eklem veya tendon yaralanmasıdır. Yaralanma sonrası tendon zarı veya eklem kapsülündeki küçük yırtıklardan eklem sıvısı dışarı sızar ve kiste sebep olur. El ve el bileğini sık kullanan meslek gruplarında, eklem ve tendonlarda iltihaplanması veya romatizması olanlarda daha sık görülür. Ayrıca ayaktaki ganglion kistlerine özellikle dar ve sıkı ayakkabı giyen kişilerde daha fazla rastlanır. Bunun sebebi de ayak bileğinin ön kısmında artan sürtünme ve tekrarlayan mikro travmalardır. Ganglion kistlerinin en sık belirtisi yuvarlak veya oval şekilli şişliklerdir. Şişlikler sıklıkla yumuşaktır ama uzun zamandır varsa sert de olabilir. Ganglion kistleri çoğunlukla ağrısızdır. Bazı durumlarda kistler, eklem hareketleri ile beraber ağrıya veya bir sinire bası yaparak uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olabilir. Ganglion kistleri genellikle fiziki muayene sonrası teşhis edilebilir. Doğru bir teşhis için öncelikle yumuşak doku mu kemik çıkıntısı mı olduğundan emin olmak için röntgen çekilir. Şüphe durumunda eklem iltihaplanması veya tümör gibi diğer hastalık ihtimallerini dışlamak için ultrason veya manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca kist sıvısından örnek alınıp laboratuvarda analiz edilmesi de tanıya yardımcıdır. Bununla birlikte şişliğin başka bir hastalığın belirtisi olmadığından emin olmak için doktorunuza danışmak her zaman en iyisidir".