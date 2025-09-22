Yanlış pişirme yöntemi balığın faydalarını yok ediyor! Diyetisyen uyardı: "Mutlaka yanında bunu tüketin"

Amerikan Kalp Derneği, haftada en az 2 kez yağlı balık tüketilmesini tavsiye ediyor. Çünkü düzenli balık tüketimi hem kalbi hem beyni koruyor. Hem de bağışıklığı güçlendirerek, soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu kalkan oluşturuyor.

Eylül ayı itibariyle balık avı yasağı sona erdi ve balık sezonu açıldı. Diyetisyen Melike Aslıhan Kara ile düzenli balık tüketiminin faydaları ve balık tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri konuştum. İşte Dyt. Kara'nın verdiği önemli bilgiler… Dyt. Kara, balığın mükemmel az yağlı bir protein kaynağı olduğunu, içeriğinde D ve B2 vitaminleri, Omega-3 yağ asitleri, değerli aminoasitler ve mineraller bulunduğunu söyledi.

KALBİ KORUYOR

Balığın ne sıklıkla tüketilmesi gerektiğini de açıklayan Dyt. Kara, "Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı yetişkin bireyler için günlük 250- 500 mg DHA ve EPA alınmasını önermektedir. Amerikan Kalp Derneği ise kalp sağlığı için haftada en az 2 kez yağlı balık tüketilmesini tavsiye eder. Trigliserid yüksekliği gibi sorunlarda bu miktar daha da artırılabilir" dedi. Balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığına etkilerine de değinen Dyt. Kara, şunları söyledi: "Bilimsel araştırmalar, Omega-3 yağ asitlerinin kalp krizi riskini düşürdüğünü ortaya koymuştur. Kötü kolesterolü azaltır, iyi kolesterolü artırır, damar sertliğini geciktirir. Kalpte ritim bozukluklarına karşı da koruyucudur."