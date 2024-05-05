Yapay zeka tüp bebekte başarı şansını artırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte kişiye özel tedavi, en doğru sperm ve embriyo konusunda yapay zeka projesi geliştirdi. Yerli ve milli olan proje ile artık, anne rahmi ile ilgili hastalıklar ve gebeliğe engel oluşumlar yapay zeka ile değerlendirilebiliyor. Bu yöntemle, rahme yapılacak gereksiz işlem ve müdahaleleri önlerken aynı zamanda gebe kalmanın da yolu açılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Gökalp Öner, "Biz normalde, tüp bebekte yapay zekayı, embriyo seçiminde ve embriyonun genetik yapısını değiştirmede kullanıyorduk. Türkiye'de ilk olan yerli ve milli yazılımımızla gebelik getirme şansı en yüksek olan embriyoyu seçebiliyoruz. Genetiksel olarak da herhangi bir hasar varsa bize uyarı veriyordu. Biz genetiksel biyopsi yapıp sağlıklı olup olmadığına bakıyoruz. Böylelikle embriyoyu transfer ettikten sonra gerçekleşecek sağlıksız gebeliklerin önüne geçmiş oluyoruz. Aynı zamanda genetiğe bağlı düşüklerin de önüne geçmiş oluyorduk" ifadelerini kullandı.

'İLK SEFERDE GEBELİĞİ DE YAKALAMIŞ OLUYORUZ'

Gebelik için sadece embriyonun yetmediğini söyleyen Gökalp Öner, "Bir de anne rahminin çok güzel hazırlanması gerekiyor. Bebeğin tutunma penceresinin çok iyi yakalanması gerekiyor ki gebelik gelsin. Biz bunu artık, yerli ve milli yapay zeka yazılımımız ile anne rahminin, hem kanlanmasına hem de şekline bakarak yüzde kaç ihtimalle gebelik getireceği hakkında bilgi ediniyoruz. Aynı zamanda bebeğin tutunma penceresini yakalamış oluyoruz. Herhangi bir gebeliğe engel bir oluşum varsa yada anne rahminin kanlanması güzel değilse de ekstra işlemler yapmamız hakkında, yapay zeka uyarı veriyor. Rahimde bir bozukluk varsa onu düzeltebiliyoruz. Rahim içinde bebeğin tutunmasına engel olan, yer kaplayan bir oluşum varsa onlara müdahale ediyoruz. Böylelikle tutunma şansını artırmış oluyoruz. Bunun sonucunda ilk seferde gebeliği de yakalamış oluyoruz" diye konuştu.